Miedo y dudas sobre los centros de inmigrantes en la UE

Bruselas (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) pidieron este miércoles a Bruselas más detalles sobre el funcionamiento de los futuros "centros controlados" de inmigrantes, que la Unión se ha propuesto establecer en su territorio para acelerar la acogida de refugiados o el retorno de aquellos que no puedan pedir el asilo.

Los embajadores de la UE mantuvieron un primer debate sobre esos "centros controlados" y sobre las plataformas de desembarco en países de África, dos ideas que los mandatarios europeos respaldaron en la cumbre del pasado junio, para combatir la inmigración ilegal, y sobre la cual los diplomáticos expresaron sus dudas y temores.

