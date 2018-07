España pide más ayuda europea y teme la reapertura de la ruta migratoria del Atlántico

Bruselas/Nuakchot (EuroEFE).- España ha pedido a la Comisión Europea (CE) ayuda de emergencia adicional frente a la creciente llegada de inmigrantes a través del Mediterráneo, una solicitud que Bruselas está examinando, al tiempo que teme que las mafias de la migración cambien la ruta de Estrecho al Atlántico.

Según la portavoz comunitaria de Interior, Natasha Bertaud, el Ejecutivo comunitario "está al corriente" y "sigue" la situación en la ruta del Mediterráneo occidental, en referencia al aumento de los flujos migratorios a España, una situación que "no es nueva", añadió.

Mientras tanto el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, expresó desde Nuakchot su preocupación porque las mafias del tráfico de personas cambien las rutas del Estrecho de Gibraltar y reabran de nuevo las rutas del Atlántico.

"La situación de los flujos migratorios actuales y otras circunstancias, como el cierre de algunas partes del Mediterráneo, hace que las mafias echen la vista hacia otras rutas y esas rutas pueden ser las atlánticas", dijo Marlaska en una declaración conjunta con su homólogo mauritano, Ahmedu uld Abdala.

El ministro español explicó que "no hay un riesgo actual" en cuanto a la ruta atlántica de emigración irregular, concretamente desde las costas mauritanas de Nuadibú, pero dijo que hay que prevenir que esto llegue a ocurrir.

"Hay que ser conscientes de prever y no causar alarma", sostuvo Grande-Marlaska, que saludó "el trabajo profesional" de las autoridades mauritanas en materia de control de fronteras.

Desde 2015, no había llegado ningún emigrante a las islas Canarias desde las costas mauritanas.

El ministro español transmitió a las autoridades mauritanas la necesidad de intensificar "el apoyo mutuo y el trabajo conjunto" para reforzar la colaboración "modélica" de ambos países en materia migratoria, así como en la lucha contra el terrorismo internacional, el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.

Grande-Marlaska defendió la excelente colaboración entre ambos países que, según explicó, puede ser un ejemplo de control de los flujos migratorios en el marco de la Unión Europea.

También agradeció el constante compromiso de Mauritania y anunció que España mantendrá el apoyo que se viene prestando a este país en el control de fronteras.

Grande-Marlaska realiza una viaje a Mauritania para hacer un repaso con las autoridades de este país sobre temas de interés común, así como para buscar una solución a la llegada masiva de emigrantes a Europa.

El número de inmigrantes atendidos a pie de playa por España desde el inicio del año hasta el pasado 26 de julio asciende a 22.082 personas, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Según las cifras de las que dispone el Ministerio, si durante 2018 se ha atendido de momento a pie de playa a 22.082 personas, en todo 2017 se atendió 24.375, un 132 por ciento más que las 10.490 personas de 2016.

Este domingo el número de rescatados cuando intentaban llegar a las costas españolas descendió notablemente respecto a días pasados, y se han contabilizado en el Estrecho 247 personas en 24 pateras, aunque más de 1.500 continúan en varias instalaciones a la espera de los trámites de identificación.

En el año 2017 entraron en España ilegalmente 22.108 inmigrantes. Este año, en tan sólo seis meses, han llegado 20.992, triplicando las cifras del año anterior por las mismas fechas.

En 2017 hubo un incremento de +260% en la llegada de migrantes por mar a España. Tendencia en alza desde 2013. Hay que actuar y el Gobierno lo está haciendo. Esta semana abre el Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes y buscamos medidas concretas en países de origen y tránsito. — La Moncloa (@desdelamoncloa) July 29, 2018

El ministro español del Interior recordó que la entrada de 8.100 inmigrantes de pateras contabilizados el año pasado supuso un incremento del 170 por cien con respecto a 2016, y ha remarcado que "ya había una previsión de que se iba a incrementar de forma sustancial" en 2018.

Aclarado que la apertura del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) que el Gobierno prepara en el puerto de Campamento, en San Roque (Cádiz), se producirá el 1 de agosto de forma gradual "para comprobar que todo va correctamente, que no hay disfunción y corregirlo todo".

Aseguró que se trabaja "veinticuatro horas" para adaptar este centro y que pueda acoger a más de 600 personas.

El ministro negó que la actual oleada de pateras esté desbordando el dispositivo establecido en la zona y ha asegurado que "no hay colapso migratorio".

"Colapso es una palabra que no se adapta a la realidad, porque un colapso es algo que uno no puede controlar, y tenemos una situación controlada y controlable", aseveró.

En su opinión, se está respondiendo a una situación "excepcional" y se están abordando "todas las medidas precisas para que esta situación sea lo más breve posible", y como ejemplo ha citado los 30 millones de euros aprobados ayer por el Consejo de Ministros para políticas migratorias en lo que queda de año.

Respecto al comportamiento del Gobierno de Marruecos, calificó su conducta de "absolutamente razonable" y ha añadido que "tenemos una relación de vecindad necesaria y de amigos. Es un país aliado que también está sufriendo los flujos migratorios de una forma importante".

Sobre la respuesta de la UE, el ministro insistió en que el flujo de inmigrantes "es un problema europeo y en que la solución es europea", y agregó que "se están agilizando proyectos para la protección de fronteras y pronto se determinará una cantidad de fondos que podrán ser destinados directamente a esas políticas de migración".

España superó recientemente a Italia en el número de inmigrantes y refugiados, sobre todo subsaharianos, que arriban a las costas españolas desde el norte de África.

El líder de la oposición habla de "efecto llamada" a "millones" de africanos

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha hablado hoy del "efecto llamada" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su "visita" al Aquarius, al mismo tiempo que ha rechazado la "demagogia" para hablar de inmigración y ha asegurado que "no es posible papeles para todos".

@PabloCasado_: "Estamos conmocionados al ver las imágenes de inmigrantes extorsionados que llegan, buscando un futuro mejor, a las costas españolas. El monopolio de los buenos sentimientos no lo tiene la izquierda; nosotros somos solidarios con quien lo necesita". pic.twitter.com/FSSbXjjest — Partido Popular (@PPopular) July 29, 2018

En su intervención ante la Junta Provincial del PP de Ávila, ya que Casado es diputado por esta circunscripción, el nuevo presidente del PP ha sostenido que en materia de inmigración "no cabe la demagogia" y que a los miembros de su formación también les "desgarra ver esas imágenes".

Sin embargo, ha dicho que su partido no puede ser "populista" y que lo que los españoles buscan es "un partido que diga claramente que no es posible papeles para todos" y que "no es posible que España pueda absorber a millones de africanos que vengan a buscar un futuro mejor en Europa".

"Y como no es posible, tenemos que empezar a decirlo, aunque sea políticamente incorrecto", ha argumentado el líder del PP, quien ha vinculado la situación actual de la inmigración con el "efecto llamada con la visita del presidente del Gobierno al barco Aquarius".

El Aquarius volverá a operar en el Mediterráneo en agosto

Por cierto que el Aquarius volverá a operar a partir de este miércoles 1 de agosto, día en que saldrá del puerto de Marsella donde se encuentra amarrado desde finales de junio, adelantó hoy la asociación SOS Méditerranée.

"El Aquarius, barco de búsqueda y rescate de la asociación que permanece en el muelle de Marsella desde el 29 de junio en una escala técnica, debería volver al mar" el 1 de agosto a las 17.00 (15.00 GMT) del puerto de Marsella, indicó el organismo.

Financiado por la sociedad civil, el Aquarius ha salvado 30.000 vidas desde que realizó su primera misión, en febrero de 2016. Según SOS Méditerranée un 23 % de los rescatados eran menores de edad.

En junio, el rechazo de Italia y Malta a acoger a los 629 inmigrantes rescatados en alta mar por el navío estuvo a punto de provocar una crisis diplomática entre varios países europeos, antes de que el Gobierno español se ofreciera a acogerlos en el puerto de Valencia.

Italia ha visto descender en un 80 % las llegadas de inmigrantes indocumentados en lo que va de año (con 18.130 hasta el 25 de julio) a través de la ruta central del Mediterráneo -la que une Libia con las costas italianas- en comparación con el mismo periodo de 2017.

Información elaborada con informaciones de los servicos Nacional e Internacional de EFE (edición: Catalina Guerrero)

