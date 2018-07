El 50 % de británicos apoya un nuevo referéndum sobre el "brexit"

Londres (EuroEFE).- Un sondeo difundido este lunes en el Reino Unido revela que la mitad de los británicos está a favor de celebrar un nuevo referéndum sobre el "brexit" con tres opciones de voto: salir de la UE con el acuerdo pactado por el Gobierno, hacerlo sin acuerdo y no salir de la UE.

El 40% de los encuestados lo rechazó, mientras que el 10 % restante contestó que "no sabía" en esta encuesta realizada por Sky Data para el canal Sky News entre una muestra representativa de 1.466 adultos por internet entre los días 20 y 23 de julio.

Preguntados sobre su preferencia entre esas tres opciones, un 48 % prefirió no dejar la Unión Europea (UE), un 27 % optaría por abandonar el bloque comunitario sin acuerdo, un 13 % apoyaría el pacto logrado por el Gobierno, un 8 % no votaría y un 3 % no sabe qué haría.

Entre las personas que votaron a favor del "brexit" en el referéndum del 23 de junio de 2016, el 51% preferiría que no hubiera acuerdo antes que aceptar el acuerdo pactado con Bruselas por el Ejecutivo.

Entre los votantes conservadores, un 44% preferiría un no acuerdo al acuerdo gubernamental, según la encuesta.

Un 78 % de los encuestados opina que el Gobierno conservador de la primera ministra, Theresa May, no lleva bien la negociación del "brexit" (23 puntos porcentuales más que en otro sondeo del pasado marz), y un 10 % piensa lo contrario (un descenso de 13 puntos).

Un 74 % está descontento con la labor de May al frente del Gobierno (catorce puntos más), comparado con un 24 % que cree que está haciendo un buen trabajo (17 puntos menos).

Un 65 % de los entrevistados cree que el Gobierno obtendrá un mal acuerdo para el Reino Unido de su negociación con los Veintisiete, mientras que un 14 % considera que será positivo.

Un 52 % opina que la marcha de la UE será mala para la economía, frente al 35 % que cree que será beneficiosa; un 51 % considera que afectará negativamente al país en su conjunto, frente al 40 % que opina lo contrario.

Esta encuesta va en la línea de otras divulgadas en las últimas semanas, que parecen indicar que crece el apoyo popular a una nueva consulta sobre los términos de la salida de la UE, al tiempo que baja el respaldo a la primera ministra.

En todas las ocasiones, el Gobierno de May señala que no se celebrará un segundo referéndum "en ninguna circunstancia".

El Gobierno no involucrará al Ejercito británico en un "brexit" sin acuerdo

Paralelamente, el Gobierno británico indicó que no pretende involucrar al Ejercito si una eventual salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo con Bruselas provoca un bloqueo de los puertos y escasez de productos esenciales.

El portavoz oficial de la primera ministra británica, Theresa May, aclaró este punto después de que medios británicos contemplaran la posibilidad de que el Ejecutivo hiciera partícipe al Ejercito en un escenario de no acuerdo.

Los oficiales, según estas informaciones, estarían llamados a entregar suministros vitales en caso de que un "brexit" sin consenso bloqueara los puertos en el Reino Unido y provocara escasez de productos esenciales.

El portavoz defendió que los planes de contingencia son "precauciones sensatas para que, en el improbable escenario de un no acuerdo, podamos implementarlas de forma ordenada".

El Gobierno publicará a lo largo de los meses de agosto y septiembre docenas de documentos técnicos en los que se expondrá lo que deberán hacer los ciudadanos británicos y las empresas en el caso de llegar a un escenario sin acuerdo.

Sin embargo, el portavoz insistió en que el Gobierno continúa "confiado" en conseguir un buen acuerdo para el "brexit". "Es algo que está, claramente, en el interés del Reino Unido y de la Unión Europea", agregó.

Nueva reunión entre Barnier y Raab a mediados de agosto

El negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, y el ministro para el "brexit" del Reino Unido, Dominic Raab, se volverán a reunir a mediados de agosto, tras el receso veraniego.

Barnier dejó claro la pasada semana que el bloque no aceptará la relación comercial que quiere el Ejecutivo británico, que pretendía seguir manteniendo derechos aduaneros adquiridos como socio comunitario incluso después de la salida efectiva de la Unión.

La primera ministra se encuentra esta semana en Italia junto a su marido y el 8 de agosto está previsto que asistan en Francia a un acto conmemorativo de la Batalla de Amiens en la primera Guerra Mundial.

Posteriormente, la pareja pasará un par de semanas en Suiza, según ha indicado la oficina del Gobierno.

Cuatro de cada cinco médicos británicos temen por la Sanidad tras el "brexit"

Cuatro de cada cinco médicos en el Reino Unido temen por el futuro del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) tras el "brexit", según una encuesta publicada en la Revista Epidemiología y Salud Comunitaria.

El sondeo, llevado a cabo sobre 1.172 médicos, reveló que la mayoría opina que el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) será negativo para la sanidad pública británica.

De los encuestados, un 79 % declaró que votó por la permanencia en el bloque comunitario en el referéndum del 23 de junio de 2016 en el que, con un 51,9 % de los votos, salió como vencedora la opción del "brexit".

La autora principal de la encuesta, Kate Mandeville, de la "London School of Hygiene and Tropical Medicine", concluyó que "el Reino Unido atraviesa un periodo políticamente turbulento que podría tener un profundo efecto en la salud de la población".

"Los médicos son las personas más visibles de los problemas de salud, sin embargo, se sabe poco sobre sus opiniones políticas", subrayó.

Según Mandeville, "los médicos del Reino Unido son izquierdistas y liberales, pero los puntos de vista políticos varían significativamente según la especialidad, grado e ingreso".

"Esta investigación llega en una coyuntura importante en la política del Reino Unido. Los médicos se encuentran entre las personas mejor situadas para comprender el impacto de la política sobre el NHS", agregó.

Con respecto al "brexit", son claros, manifestó, al defender que "es malo para la salud de la nación".

"Nuestra encuesta también descurbió que el Gobierno actual perdió apoyo entre los médicos entre las elecciones generales de 2015 y las de 2017", indicó, lo que sugiere que "están preocupados por el manejo del NHS por parte del Ejecutivo".

Más del 20% de los médicos de cabecera de Inglaterra proceden del extranjero

Un 21,1 % de los médicos de cabecera que trabajan en la Sanidad pública de Inglaterra se han formado en el extranjero, según un estudio difundido hoy en el Reino Unido, cuya salida de la UE o "brexit" podría afectar a este colectivo.

La investigación, elaborada por la Universidad de Manchester y publicada en la revista "BMC Medicine", demuestra que los doctores que proceden de otros países suelen trabajar en áreas económicamente más deprimidas, durante más horas y por un salario menor.

El estudio revela que, del total de médicos formados fuera del Reino Unido, un 4,1 % lo hizo en la Unión Europea (UE), mientras que un 17 % estudió fuera del Espacio Económico Europeo (EEE).

Las regiones inglesas que más dependen de médicos del extranjero son el área metropolitana de Londres, el este de Inglaterra y las zonas del noroeste y noreste.

Infomación realizada por la delegación de Efe en Londres (edición: Catalina Guerrero)

