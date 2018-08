Juncker avisa de que los fondos para frenar la inmigración "son limitados" y envía a su comisario de Interior a España

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, subraya la necesidad de hacer "más y con mayor rapidez" para hacer frente a la situación migratoria, pero advierte de que los recursos del Fondo Fiduciario de la Unión Europea (UE) para el norte de África "son, desgraciadamente, limitados", al tiempo que ha decidido enviar a su comisario de Interior, Dimitris Avramópulos, a España para abordar la creciente llegada de inmigrantes.

En una carta remitida al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, Juncker dice compartir la "sensación de urgencia" por la situación que se ha generado en España a raíz de las llegadas de inmigrantes por el Mediterráneo.

I confirmed to @sanchezcastejon on the phone that #Spain and #Morocco can be assured of the full support of the @EU_Commission in effectively responding to the increasing migratory pressure along the Western Mediterranean route pic.twitter.com/ZS66gZra7L