El comisario europeo de Inmigración visita este viernes España

Bruselas (EuroEFE).- El comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, viaja este viernes a Madrid para abordar con las autoridades españolas el aumento de las llegadas de inmigrantes al país a través del Mediterráneo, según una portavoz de la Comisión Europea.

Avramopoulos "mantendrá una serie de reuniones de alto nivel para dar seguimiento a nuestra vigilancia continua sobre el aumento de las llegadas en la ruta del Mediterráneo occidental", dijo la portavoz en la rueda de prensa diaria de la institución.

Sobre la demanda por parte de España de ayuda adicional europea para abordar este incremento de las llegadas desde Marruecos, indicó que el comisario anunciará la decisión de Bruselas a este respecto en Madrid.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este miércoles que la Comisión Europea (CE) "ha desbloqueado" más de 50 millones de euros del Fondo Fiduciario, la mitad de los cuales se destinarán a "paliar las circunstancias que se están produciendo en Marruecos".

El Ejecutivo comunitario informó este miércoles de que su presidente, Jean-Claude Juncker, había pedido a Avramopoulos viajar a España para abordar la cuestión migratoria después de que el Gobierno de Pedro Sánchez solicitase el 27 de julio ayuda de emergencia para la Guardia Civil, si bien la cantidad exacta demanda no se ha revelado.

Juncker ve prioritario frenar llegadas a España

Juncker habló por teléfono el miércoles con Sánchez, a quien también envió una carta en la que aseguraba que la Comisión Europea comparte la sensación de "urgencia" de España y "está dispuesta a aumentar su aportación" tanto a España como a Marruecos para hacer frente a la "creciente presión migratoria".

Ahora bien, el jefe de la Comisión advertía de que los fondos disponibles en el Fondo Fiduciario de la UE para el norte de África "son desgraciadamente limitados" y las necesidades manifestadas por Marruecos "exigen un esfuerzo financiero muy superior".

I confirmed to @sanchezcastejon on the phone that #Spain and #Morocco can be assured of the full support of the @EU_Commission in effectively responding to the increasing migratory pressure along the Western Mediterranean route pic.twitter.com/ZS66gZra7L