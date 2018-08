El "efecto Moncloa" catapulta al PSOE de Pedro Sánchez

Madrid (EuroEFE).- La llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa ha disparado al PSOE que, a costa de Unidos Podemos y de Ciudadanos, se sitúa ya como la primera fuerza política con el 29,9 por ciento de los votos, superando en 9,5 puntos tanto al PP como a Cs, que pierden fuelle. Un dato que se conoció el mismo día en que Sánchez recibía al líder del PP, Pablo Casado, y la víspera de que haga el balance de sus dos primeros meses al frente del Ejecutivo.

Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de julio, los socialistas suben casi ocho puntos en estimación de voto desde la encuesta de abril, mientras que los populares bajan casi cuatro puntos y Ciudadanos dos, empatando ambos en estimación de voto, con el 20,4 por ciento.

Unidos Podemos y sus confluencias también se dejan cuatro puntos y se quedan en el 15,6 por ciento de los apoyos.

No obstante, la encuesta refleja la llegada de Sánchez al Gobierno pero no tiene en cuenta el nuevo liderazgo en el PP, ya que el trabajo de campo se llevó a cabo entre el 1 y el 10 de julio, cuando todavía no se había cerrado el proceso de primarias que hizo presidente del PP a Pablo Casado.

Sánchez pide a Casado una oposición "leal" en cuestiones de Estado

A Casado, Sánchez, ha pedido hoy al líder del PP, Pablo Casado, durante la reunión que han mantenido hoy en el Palacio de la Moncloa una oposición "responsable y leal" en cuestiones de Estado.

En un mensaje en Twitter tras la reunión, Sánchez ha detallado algunas de las cuestiones sobre las que ha pedido lealtad a Casado: emigración, política europea, violencia de género e infraestructuras.

"El objetivo común debe ser avanzar por España", remarca Sánchez.

Casi 3h de conversación con @pablocasado_ a quien he solicitado una oposición responsable y leal en cuestiones de Estado: migración, política europea, violencia de género o infraestructuras. El objetivo común debe ser avanzar por #España. pic.twitter.com/gOiXWTym76 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 2 de agosto de 2018

Casado ha acogido positivamente esos cuatro acuerdos de Estado que le ofrece Sánchez.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, el presidente del PP ha garantizado el apoyo de su partido en la negociación de los fondos de la UE, siempre que cumpla con el "requisito básico" de cumplir con los objetivos de déficit público.

Casado ha alertado de que, si se abandona esa senda y España deja de pedalear y de aplicar reformas económicas, podrá ocurrir como con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, en los que la crisis nos sorprendió "con mayor virulencia".

En materia de infraestructuras, el presidente del PP ha reclamado que se mantengan los compromisos de inversión y en inmigración ha ofrecido respaldo al Gobierno, siempre y cuando se defiendan las fronteras "sin demagogia ni buenismo".

Casado advierte a Sánchez de que no le pasará "ni una" con Cataluña

A la espera del balance que haga este viernes Sánchez sobre esta reunión -comparece ante los medios al cierre del curso político- Casado ha explicado que ha transmitido a Sánchez su intención de ser leal y seguir la colaboración en la defensa de la unidad de España, pero también ha advertido de que será "tremendamente exigente" con el PSOE y "muy vigilante" con su relación con los independentistas.

Exigimos fortaleza frente al independentismo. Reforcemos la seguridad de nuestros servidores públicos para que la ley prevalezca en Cataluña. No caben cesiones, ni negociaciones, como la recuperación de estructuras de Estado o consultas pactadas. pic.twitter.com/dL4sprDLbm — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 2 de agosto de 2018

"No cabe ni el apaciguamiento ni la confianza frente a los que quieren romper la unidad de España", ha dicho Casado, quien también ha advertido de que si los independentistas siguen por el mismo "cauce" el PP tendrá una posición "firme y sin complejos". Y si el PSOE no está "a la altura", los tendrá "enfrente".

A tiempo están los socialistas "de no equivocarse", ha dicho Casado, quien por otra parte ha admitido estar dispuesto a hablar con Sánchez de asuntos de Estado y buscar posibles pactos, pero ha advertido de que eso es compatible con la oposición "firme" que piensa hacer.

Y será firme su oposición, ha explicado, porque entre otras cosas lidera el partido mayoritario del Congreso y del Senado y no ve enfrente, en esa "exigua mayoría" que les echó del Gobierno, un proyecto para España.

Información elaborada con el servicio de Nacional de Efe (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► Barómetro del mes de junio de 2018 del Centro de Investigaciones Sociológicas