El "brexit" lleva a May a la residencia de verano de Macron

París/Londres (EuroEFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe este viernes en su residencia de verano, en el sur de Francia, a la primera ministra británica, Theresa May, para hablar exclusivamente del "brexit" en un momento en el que ambas partes se alarman ante al posibilidad de que no se logre un acuerdo.

May, acompañada de su marido Philip May, llega al Fort de Brégançon, en la ciudad de Bormes-les-Mimosas, este viernes por la tarde y, según adelantó el Elíseo, mantendrá una reunión de trabajo con Macron de unas dos horas a partir de las 18.15 horas (16.15 GMT), que no irá seguida de anuncios por parte de los mandatarios.

Después, el matrimonio cenará con el presidente y su esposa, Brigitte Macron.

Fuentes del Elíseo destacaron que la entrevista "no reemplaza" el diálogo que Londres mantiene con Michel Barnier, negociador jefe de la Comisión Europea, en quien Macron tiene "plena confianza".

El jefe del Estado escuchará a May "explicar la posición de Londres en las negociaciones sobre el 'brexit' y y el futuro de las relaciones con la Unión Europea" un par de días después de que el jefe de la diplomacia británica, Jeremy Hunt, compartiera en París su preocupación por "el riesgo" de una salida sin acuerdo.

Cuestiones como la frontera entre Irlanda del Norte, afectada por el "brexit", e Irlanda, miembro de la UE, o la posible creación de un mercado común de bienes británico-comunitario con cierta armonización regulatoria estarán sobre la mesa en el encuentro en el Fort Brégançon, donde Macron inicia mañana sus vacaciones.

La británica es la primera dirigente extranjera recibida por el presidente francés en esta residencia, que ha sido en el pasado escenario de encuentros decisivos a nivel diplomático.

El Reino Unido y la UE aspiran a pactar el marco de la futura relación bilateral para el Consejo Europeo de octubre, aunque mantienen aún diferencias en torno al "Libro Blanco" remitido por Londres a Bruselas el pasado 12 de julio.

El riesgo de un "brexit" sin acuerdo es "alto"

El gobernador del Banco de Inglaterra, el canadiense Mark Carney, dijo este viernes que la posibilidad de que no haya acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) sobre el "brexit" es "incómodamente alto" y "altamente no deseable".

En unas declaraciones al programa "Today" de radio 4 de la cadena británica BBC, Carney recalcó que esta posibilidad es "relativamente improbable, pero es una posibilidad".

El gobernador, que el jueves anunció un alza de los tipos de interés británicos al 0,75%, el nivel más alto desde marzo de 2009, señaló que es "de interés" de la UE y del Reino Unido que haya un periodo de transición, que en principio se iniciará el 29 de marzo de 2019 y durará hasta diciembre de 2020.

El Banco de Inglaterra sube los tipos al 0,75 %, el nivel más alto desde 2009

Londres y Bruselas continúan las negociaciones sobre la futura relación comercial entre ambas partes una vez que el Reino Unido abandone el bloque europeo en marzo de 2019, pero afrontan dificultades, especialmente por el problema que plantea la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pues el objetivo es que siga siendo invisible.

Pese a todo, el gobernador subrayó que el sistema financiero británico es fuerte y podrá hacer frente a eventuales choques.

"Nos hemos asegurado de que los bancos tengan capital, la liquidez que necesitan y tenemos planes de contingencia", agregó.

Carney añadió que, en caso de que no haya acuerdo, puede haber una alteración en el comercio y la actividad económica.

"Nuestro trabajo en el Banco de Inglaterra es asegurar que estas cosas no pasen. Es relativamente improbable pero es una posibilidad. No queremos que la gente se preocupe de que no pueda sacar el dinero (del cajero)", resaltó el gobernador.

La libra esterlina bajaba este viernes en los mercados de divisas tras los comentarios de Carney al caer un 0,12% frente al euro y situarse en 1,122 euros y un 0,21% frente al dólar hasta 1,298 dólares.

Por María D. Valderrama y Viviana García (edición: Catalina Guerrero)

