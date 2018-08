Sturgeon urge a May a explicar su "plan B" sobre el "brexit"

Edimburgo (Reino Unido) (EuroEFE).- La jefa del Gobierno escocés, Nicola Sturgeon, urge a la primera ministra británica, Theresa May, a explicar su "plan B" sobre el "brexit" en caso de que las negociaciones con los socios comunitarios no permitan cerrar un acuerdo antes de la salida del bloque común, prevista para el 29 de marzo del año que viene.

Esturgeon lanzó esta petición a May durante un encuentro este martes en Edimburgo en el que trataron sus diferencias sobre el "brexit" y en el que anunciaron un paquete de inversiones destinado a fomentar el empleo en la región.

En una rueda de prensa, la jefa del Ejecutivo escocés destacó que la "premier" debe negociar un acuerdo de retirada que permita una transición ordenada, así como también hacer pública una declaración detallada sobre la futura relación entre el Reino Unido y la UE con el objetivo de evitar un "'brexit' a ciegas".

El Gobierno británico y el escocés mantienen desde hace meses tensas negociaciones sobre las leyes que guiarán el proceso del "brexit", ya que no consiguen llegar a un acuerdo sobre las competencias que debe retener cada administración.

La disputa ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que debe decidir ahora si la ley de devolución de poderes en materia de agricultura, pesca, medio ambiente, política alimentaria y contratación pública, aprobada en marzo por el Parlamento escocés, tiene validez y no excede las competencias atribuidas a esta institución.

May: el "brexit" traerá un "futuro más próspero"

En declaraciones previas al encuentro, May realzó los beneficios de salir de la UE y recalcó que el "brexit" traerá un "futuro más próspero" para todo el Reino Unido, que conllevará la creación de mejores empleos.

Sturgeon, por su parte, dijo que una retirada sin acuerdo sería "totalmente inaceptable y profundamente perjudicial" para el país.

Este encuentro es el primer acto que May realiza en suelo británico después de que el pasado viernes interrumpiera sus vacaciones para verse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien habló del "brexit" ante la posibilidad de que no se logre negociar un pacto.

Londres y Bruselas continúan las conversaciones pero afrontan dificultades, especialmente por el problema que plantea la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pues el objetivo es que siga siendo invisible.

Ambas partes aspiran a pactar el marco de la futura relación bilateral para el Consejo Europeo de octubre, si bien de momento mantienen diferencias sobre la propuesta del Ejecutivo de May conocida como el plan Chequers, que contempla crear un mercado común de bienes y productos agrícolas.

Esto conllevaría que la aduana británica recaudara impuestos en nombre de los 27 socios comunitarios restantes, un plan que Bruselas ve impracticable.

“Our Brexit #DealForBritain – the 12 key principles that we will use in our EU negotiations as we continue along the road to Brexit.” – PM @Theresa_May pic.twitter.com/gnOTrMdAfn — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 6 de julio de 2018

La falta de acuerdo sobre "brexit" es un riesgo para población, según la Policía

Una eventual falta de acuerdo sobre el "brexit" o salida británica de la Unión Europea (UE) supondría un riesgo para la población, al perder el Reino Unido acceso a bases de datos de seguridad, advirtieron representantes policiales británicos.

En una carta enviada al ministro británico de Interior, Sajid Javid, de la que informan los medios locales, los comisarios de Policía afirman que las fuerzas del orden "afrontan una pérdida significativa de la capacidad operacional" si tienen restringidos sus poderes para preservar la seguridad.

Estos agentes policiales han pedido al ministro que aclare si hay planes de contingencia en caso de falta de acuerdo sobre la salida británica de la UE, que se concretará en marzo de 2019.

En la misiva, firmada por el llamado grupo de trabajo del "brexit" de la Asociación de Comisarios de Policía, se subraya la importancia de seguir cooperando con las fuerzas del orden del bloque europeo después de marzo del año próximo.

Los firmantes recuerdan que se utilizan 32 medidas conjuntas en materia de seguridad, entre ellas la orden de arresto europea, el sistema Schengen de información (una base de datos sobre determinadas personas) y un sistema europeo sobre registros criminales.

"El Reino Unido y la UE comparten una amenaza (en materia de seguridad) que evoluciona. Creemos que una asociación integral en todas las áreas de la cooperación policial y de seguridad es de beneficio mutuo para todos", recalcan los comisarios en la carta.

"Estamos preocupados -añaden- de que un escenario sin acuerdo (del brexit) pueda causar retrasos (en esclarecer delitos) y desafíos para la Policía del Reino Unido y las agencias judiciales".

Los medios recuerdan que el negociador comunitario, Michel Barnier, ha indicado que el Reino Unido no podría seguir formando parte del sistema de orden de arresto europea tras la retirada y que no tendría el mismo acceso a organizaciones como Europol, en caso de que no llegarse a un acuerdo entre Londres y Bruselas.

Un portavoz de Interior ha indicado que el Reino Unido y la UE pueden "combatir de manera más efectiva las amenazas de seguridad cuando trabajan juntos".

Londres y Bruselas continúan las negociaciones, pero afrontan dificultades, especialmente por el problema que plantea la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pues el objetivo es que siga siendo invisible.

El Abogado general UE descarta el "brexit" como motivo para rechazar una euroorden

La perspectiva de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) en marzo de 2019 no es motivo para negar la entrega de un ciudadano a ese país a través del sistema de euroórdenes, según las conclusiones publicadas este martes por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El jurista de la corte de Luxemburgo Maciej Szpunar, cuyas conclusiones no son vinculantes pero suelen orientar el dictamen del Tribunal, subraya en su escrito que el Reino Unido ha decidido salir de la Unión Europea, pero no dejar de ser un Estado de Derecho ni de proteger los derechos fundamentales.

Ese abogado general añade, según la nota difundida por el TJUE, que "no hay ningún fundamento para cuestionar el compromiso continuado del Reino Unido con la protección de los derechos fundamentales".

AG Szpunar: the UK’s decision to leave the EU should not affect the execution of a European arrest warrant issued by it https://t.co/BXuldkaxWx — EU Court of Justice (@EUCourtPress) 7 de agosto de 2018

El caso al que se refiere el jurista parte de dos órdenes que el Reino Unido cursó en enero y mayo de 2016 contra un ciudadano identificado como "RO" con el fin de proceder al enjuiciamiento penal de hechos calificados de asesinato, incendio intencionado y agresión sexual.

El individuo fue detenido en Irlanda en virtud de estas órdenes de detención y lleva en prisión preventiva desde el 3 de febrero de 2016, desde donde se opuso a ser entregado al Reino Unido alegando, entre otras cosas, diversas cuestiones relacionadas con la salida del Reino Unido de la Unión.

"Las autoridades judiciales de ejecución pueden esperar, en el momento de ejecutar la orden de detención europea, que el Estado miembro emisor observará las disposiciones materiales de la Directiva marco, incluidas las situaciones posteriores a la entrega una vez que el Estado miembro emisor haya abandonado la UE", agrega el Tribunal de Luxemburgo.

El abogado general precisa que el hecho de que el Tribunal de Justicia ya no tendrá competencia después del 29 de marzo de 2019, fecha prevista para la ejecución del "brexit", no constituye un obstáculo para la entrega de RO al Reino Unido.

Entiende el jurista polaco que esta presunción seguirá siendo válida si otros instrumentos internacionales van a seguir aplicándose al Estado miembro que ha salido de la Unión y precisa que las autoridades judiciales de un Estado miembro únicamente pueden decidir no ejecutar la orden de detención si existen pruebas concretas en sentido.

Por Remei Calabuig, Viviana García y Javier Albizu (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► May busca en Francia el apoyo de Macron a su plan sobre el "brexit"

► Reino Unido aboga por evitar el "enorme error" de un "brexit" sin acuerdo