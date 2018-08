La Fiscalía Europea contra el Fraude ya cuenta con 22 países

Bruselas (EuroEFE).- La incorporación en estos primeros días de agosto de Malta y Holanda eleva a veintidós, incluida España, el número de paises que se han unido a la Fiscalía Europea contra el Fraude, un proyecto comunitario para combatir delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea (UE) creada hace diez meses.

"Estoy encantada de recibir a Malta como miembro de la Fiscalía", comentó la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, al conocer la incorporación de este país este 8 de agosto. Holanda lo hizo el día 1.

La comisaria señaló que hace un mes se reunió con las autoridades del pequeño país mediterráneo y estas le trasladaron "su voluntad de combatir los crímenes contra el presupuesto de la Unión Europea (UE).

I'm absolutely delighted to welcome Malta as the 22nd member of the European Public Prosecutor's Office! #EPPO https://t.co/lcHUQGIiVP — Věra Jourová (@VeraJourova) 7 de agosto de 2018

La comisaria celebró así la adhesión de Malta al proyecto y animó "al resto de Estados miembros a que se unan".

"Cuantos más participen, más fuerte será la entidad", añadió la alta representante europea.

…and I'll be even more delighted when all remaining Member States join the #EPPO — Věra Jourová (@VeraJourova) 7 de agosto de 2018

La UE espera que la Fiscalía Europea contra el Fraude esté totalmente operativa para 2020 en los países suscritos y que juegue un papel clave en la lucha contra crímenes como corrupción, fraude, blanqueo de dinero y demás relacionados con los presupuestos comunitarios.

Malta becomes 22nd country to join the European Public Prosecutor's Office, to protect the EU budget against fraud - operational by end 2020

Countries participating:

pic.twitter.com/Sx8UM4CPRm — European Commission (@EU_Commission) 7 de agosto de 2018

Malta se convierte así en el último país en unirse a la entidad, apenas una semana después de Holanda, que está integrada además por España, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

La Fiscalía, que tendrá su sede en Luxemburgo, estará presidida por un fiscal jefe aún sin designar, velará por disuadir el fraude, mejorar el enjuiciamiento y la sanción de los delitos contra el presupuesto europeo y facilitar la recuperación de los fondos europeos mal utilizados.

Por ejemplo, se podrá investigar el fraude por más de 10.000 euros que afecte a fondos de la UE y el fraude transfronterizo del IVA por más de 10 millones de euros.

Según la Comisión Europea, cada año los Estados dejan de recaudar al menos 50.000 millones de euros de ingresos del IVA debido al fraude transfronterizo.

La organización Transparencia Internacional señaló que la decisión de crear una Fiscalia es un "paso adelante en los esfuerzos de la UE para combatir la corrupción".

La futura Fiscalía pretende suplir las carencias de las fiscalías nacionales, que cuentan con medios limitados para luchar contra la delincuencia trasnacional.

En el futuro se realizarán investigaciones más rápidas de un punto a otro de Europa y se podrá intercambiar información en tiempo real, destacó la Comisión Europea.

La Fiscalía Europea facilitará además la colaboración entre las autoridades nacionales y europeas.

Información elaborada con el servicio de Internacional de Efe (edición: Catalina Guerrero)

