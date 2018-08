España, principal destino de la inmigración ilegal en julio

Varsovia (EuroEFE).- El pasado julio arribaron a la Unión Europea cerca de 15.000 inmigrantes irregulares, un 18 % menos que hace un año, de los cuales más de la mitad, 8.800, llegaron a España, donde se cuadriplicó la llegada de ilegales con respecto al mismo mes de 2017, según informó la Agencia Europea de Fronteras (Frontex).

En los primeros siete meses de 2018, el número de inmigrantes irregulares que llegaron a la UE a través de las cuatro principales rutas migratorias fue de 73.500 personas, un 43 % menos que en el mismo periodo del año anterior, principalmente debido a una menor presión migratoria en la ruta del Mediterráneo Central (la que se dirige a Italia).

