Atropello "terrorista" en Londres: tres heridos cerca del Parlamento

Londres (EuroEFE).- Tres personas han resultado heridas, una de ellas en estado grave aunque su vida no corre peligro, este martes en un atropello ocurrido ante las barreras de seguridad del Parlamento británico, en Londres, que es investigado por la Policía como un posible acto terrorista.

El autor, un joven de unos veinte años

El conductor del automóvil, cuya identidad no ha sido facilitada, es un joven de unos veinte años y está retenido bajo la sospecha de actos terroristas, precisó Scotland Yard.

En un comunicado divulgado este martes, este Cuerpo indicó que sobre las 07.37 hora local (06.37 GMT), un automóvil arrolló a varios ciclistas y peatones antes de chocar contra las barreras de seguridad ante las Casas del Parlamento (Westminster).

"El conductor del coche, un hombre de unos veinte años, fue arrestado en el lugar por agentes armados. Ha sido llevado a una comisaría del sur de Londres donde permanece en custodia policial", reza la nota de la fuerza del orden.

"Él ha sido arrestado bajo la sospecha de delitos de terrorismo. No había nadie más en el vehículo, que permanece en el lugar y es registrado. En este momento no se ha recuperado ningún arma", añade.

Por el momento "abordamos esto como un incidente terrorista y el Comando Antiterrorista de la Met (Policía Metropolitana de Londres) encabeza la investigación".

Dos hospitalizados, pero sin gravedad

Varias personas resultaron heridas, entre ellas dos que fueron hospitalizadas, aunque ninguna en estado grave, según la Policía.

La estación londinense de Westminster, próxima al Parlamento, ha sido cerrada por esta alerta de seguridad, mientras que la Policía ha prohibido al tráfico una amplia zona del área gubernamental, donde está la residencia oficial de Downing Street y los principales ministerios británicos.

El Parlamento, que está en receso estival, está rodeado por unas barreras de acero y hormigón después del atentado perpetrado en marzo de 2017 por un hombre que conducía un vehículo.

En ese ataque, Khalid Masood arrolló a varias personas en el puente de Westminster, próximo al Parlamento, donde mató a cuatro personas, para después bajarse y tratar de entrar en el edifico, donde mató con un cuchillo al agente de Policía Keith Palmer.

May expresa su solidaridad con los heridos

La primera ministra británica, Theresa May, expresó su solidaridad en un mensaje en las redes sociales.

"Mis pensamientos están con los heridos en el incidente en Westminster y muchas gracias a los servicios de emergencia por su respuesta inmediata y valiente", señaló May en su cuenta de Twitter.

