Ultimátum de Bruselas a Polonia para que frene la reforma del Supremo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) informó de que ha enviado a Polonia un dictamen motivado, lo que supone el segundo y último aviso en el procedimiento de infracción abierto contra ese país para proteger la independencia de su Tribunal Supremo antes de llevar el caso ante la Justicia europea.

La nueva Ley del Tribunal Supremo reduce la edad de jubilación de los jueces de dicha corte de 70 a 65 años, lo que sitúa a 27 de los 72 jueces en ejercicio del Tribunal en riesgo de verse obligados a jubilarse, recordó la CE en un comunicado.

Esta medida se aplica también al presidente primero del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años, fijado en la Constitución polaca, "se vería prematuramente interrumpido", apuntó.

Las autoridades polacas no disipan las preocupaciones jurídicas europeas

La ley polaca ofrece a los jueces afectados por la reducción de la edad de jubilación la posibilidad de solicitar una prórroga de su mandato al presidente del país, que puede conceder por un periodo de tres años y renovar una vez.

En cambio, no existen criterios establecidos para la decisión del presidente y no cabe recurso judicial en caso de que la solicitud sea denegada.

El Ejecutivo comunitario consideró que "la introducción de una consulta al Consejo Nacional del Poder Judicial no constituye una salvaguardia efectiva, como alegan las autoridades polacas, pues el dictamen de este órgano no es vinculante y se basa en criterios imprecisos".

Además, tras la reforma de 8 de diciembre de 2017, el Consejo Nacional del Poder Judicial está integrado ahora por jueces designados por el Parlamento polaco, "lo que infringe las normas europeas sobre independencia del poder judicial".

La Comisión señaló que ha analizado "rigurosamente" la respuesta de las autoridades polacas a la carta de emplazamiento que les remitió el pasado 2 de julio relativa a la Ley sobre el Tribunal Supremo.

"La respuesta de las autoridades polacas no disipa las preocupaciones jurídicas de la Comisión", puntualizó Bruselas, que mantiene su posición de que la Ley polaca del Tribunal Supremo es incompatible con la legislación de la UE por "socavar el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de los jueces".

A su juicio, Polonia incumple así sus obligaciones en virtud del artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Today, we take next step in infringement procedure to protect the independence of the Polish Supreme Court. The Polish law is incompatible with EU law as it undermines the principle of judicial independence, including the irremovability of judges → https://t.co/74qrTdtStp pic.twitter.com/GGQJM5GTqu