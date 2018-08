Tragedia en Génova: al menos 35 muertos por el derrumbe de un puente

Bruselas/Roma (EuroEfe).- Los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del Parlamento, Antonio Tajani, así como los líderes de los países de la Unión Europea (UE) manifestaron sus condolecias al pueblo italiano por el derrumbe de un tramo de un puente en la ciudad de Génova (noroeste) que ha causado al menos 35 muertos, una tragedia de la que el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, responsabiliza en parte a las "restricciones europeas" en política de gasto.

"Si hay restricciones europeas que nos impiden gastar dinero para asegurar las escuelas a donde van nuestros hijos o las carreteras en las que viajan nuestros trabajadores, pondremos delante de todo y de todos la seguridad de los italianos", afirmó Salvini.

Era precisamente Salvini quien informaba a primera hora de la mañana de este miércoles del nuevo balance de victimas mortales: al menos 35 personas, entre ellas tres niños de 8, 12 y 13 años.

Desde Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se mostraba "profundamente entristecido" y expresaba su "más sentido pésame y sinceras condolencias a las familias y amigos de los fallecidos y al pueblo italiano".

El máximo responsable del Ejecutivo comunitario envió también sus "mejores deseos de fortaleza y valor para todos los involucrados en las operaciones de rescate".

