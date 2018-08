Londres y Bruselas retoman este jueves las negociaciones del "brexit"

Bruselas/Helsinki/ Londres (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido retoman este jueves en Bruselas los contactos técnicos para tratar de cerrar un acuerdo sobre el "brexit", la salida británica del club comunitario, con la gestión de la frontera entre la provincia de Irlanda del Norte y la República de Irlanda como uno de los principales retos.

Las negociaciones tendrán lugar el jueves, con el asunto de Irlanda sobre la mesa, y el viernes, cuando se abordará la relación que en el futuro mantendrán las dos partes, según la agenda facilitada por las autoridades británicas.

The #UK and #EU will hold technical discussions in Brussels on 16 - 17 August https://t.co/gahivq5KiY

En la última reunión de ministros de la UE en la que se abordó la marcha de Londres, en julio, el negociador jefe europeo, Michel Barnier, instó a las autoridades británicas a encontrar una solución antes de octubre para Irlanda del Norte y Gibraltar tras el "brexit".

Octubre es el plazo que se ha fijado Bruselas para finalizar la negociación sobre el acuerdo de retirada del Reino Unido, a fin de poder ratificarlo en los parlamentos nacionales entre ese mes y marzo de 2019, cuando tendrá lugar la salida.

Mientras, ambas partes mantienen por el momento diferencias en torno al Libro Blanco remitido por Londres a Bruselas el pasado 12 de julio.

En el caso de la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, la UE quiere mantener una frontera invisible y preservar los acuerdos de paz del 10 de abril de 1998, conocidos como Acuerdos de Viernes Santo.

La primera ministra británica, Theresa May, manifestó a primeros de mes que sigue pensando que un pacto es el resultado más probable de la negociación, a pesar de que su ministro de Comercio Internacional, el conservador Liam Fox, había advertido de que el Reino Unido puede salir de la UE sin acuerdo debido a la "intransigencia" de Bruselas.

Según indicó Fox, las posibilidades de que no se logre un pacto con la UE sobre la futura relación comercial entre ambas partes eran a su juicio de un 60 % frente a un 40 % de que sí se alcance.

La Comisión Europea, por su parte, ha pedido prepararse para todos los resultados posibles en las conversaciones con Londres, incluso que concluyan sin un acuerdo.

Londres urge a "un cambio de enfoque"

A dos días de que Londres y Bruselas retomen las negociaciones técnicas sobre el "brexit" en la capital comunitaria, el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, instó este martes en Helsinki a la Comisión Europea (CE) a que cambie su enfoque en las negociaciones sobre el "brexit" con Londres para permitir que haya progresos y se pueda llegar a un acuerdo lo antes posible.

Hunt, quien se encuentra de visita en Finlandia dentro de una gira por varios países del norte de Europa, analizó la situación actual de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo finlandés, Timo Soini.

"Hemos puesto algunas propuestas muy serias sobre la mesa, pero necesitamos ver un cambio de enfoque por parte de la Comisión Europea si queremos llegar a un acuerdo pragmático que funcione para todos. Considerando estas propuestas, esperamos sinceramente que pueda haber progresos", afirmó el jefe de la diplomacia británica.

Hunt aseguró que actualmente existe un mayor riesgo que hace unos meses de que fracasen las negociaciones sobre el "brexit" antes del 29 de marzo de 2019, fecha límite para que el Reino Unido abandone la UE, pese a las nuevas propuestas de la primera ministra británica, Theresa May.

El riesgo de un "brexit" sin acuerdo ha aumentado, según el ministro británico

"Creo que el riesgo de un 'brexit' sin acuerdo ha aumentado recientemente y el Gobierno británico ha hecho todo lo posible para evitar ese desenlace", dijo Hunt.

El titular de Exteriores hizo hincapié en que las propuestas de May permitirían continuar con un comercio "libre, ininterrumpido y sin fricción" entre la UE y el Reino Unido, y resolverían el complejo tema de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Según Hunt, esa solución supondría "proteger los puestos de trabajo a ambos lados del Canal (de la Mancha) y significaría que podemos mantener una profunda amistad con la UE y sentar las bases para una nueva asociación especial con la UE".

Asimismo, resaltó la importancia de asegurar que la UE y el Reino Unido no terminen sin llegar a un trato "por accidente", algo que, en su opinión, no lo desea ninguna de las dos partes porque tendría implicaciones enormemente dañinas para las futuras relaciones entre Londres y sus todavía socios comunitarios.

Hunt coincidió con la opinión de la negociadora adjunta comunitaria, Sabine Weyand, quien ayer aseguró en Twitter que no hay ninguna garantía de que vaya a producirse un acuerdo, por lo que las empresas deberían prepararse para el fracaso de las negociaciones sobre el "brexit".

"Eso no representa sólo la visión de la UE, también representa la del Reino Unido. No hay absolutamente ninguna garantía de que vayamos a alcanzar un acuerdo. Pero creo que Timo (Soini) lo expresó muy bien cuando me dijo que si hay voluntad, hay un modo", señaló.

