Bruselas replica a Salvini: Italia es responsable del mantenimiento del puente derrumbado en Génova

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) recordó este jueves que Italia es responsable del mantenimiento del puente derrumbado en Génova, que ha causado al menos 39 muertos, y que disponía de fondos y recomendaciones para ello, después de que el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini atribuyera la tragedia a las restricciones presupuestarias de la Unión Europea.

"Es muy humano tratar de buscar responsables cuando se produce una tragedia", decía el comisario Günther Oettinger, responsble de Programación Financiera y Presupuestos desde 2017, quien ha puesto este jueves en su cuenta en la red social Twitter los puntos sobre las íes.

It is very human to look for somebody to blame, when terrible accident happens as #Genova. Still, good to look at facts: In past 7y, @EU_Regional paid €2.5 billion for roads&trains in Italy + €12 billion from #EUinvest + EU gave green light to national funding for €8.5 bn