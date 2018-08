España honra a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils

Barcelona (EuroEFE).- Las autoridades de la administración central, regional y municipal participan este viernes en el acto oficial de homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de hace un año en Barcelona y Cambrils (noreste), que causaron 16 muertos y más de cien heridos.

Asistirán el rey; el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez; el presidente regional de Cataluña, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otros.

Sánchez: La unidad nos hace fuertes contra el dolor y la barbarie

En su cuenta en Twitter, Sánchez afirma que "la unidad de toda la sociedad española nos hace fuertes contra el terror y la barbarie".

En su cuenta en Twitter, Sánchez afirma que "la unidad de toda la sociedad española nos hace fuertes contra el terror y la barbarie".



Será una ceremonia institucional sobria y sin discursos, con el lema "Barcelona, ciudad de paz", organizada por el Ayuntamiento en la plaza de Cataluña de Barcelona, al principio de las Ramblas.

Un terrorista mató a 14 personas el 17 de agosto de 2017 al arrollarlas con una furgoneta en ese lugar; otra murió apuñalada y una más murió en el atentado de Cambrils.

Un homenaje a las víctimas, los familiares, los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencias.

Este primer aniversario comenzará a las 10.00 horas (8.00 GMT) con una ofrenda floral en homenaje a las víctimas, los familiares, los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencias.

Previamente, el presidente catalán leerá una declaración institucional en la sede del Gobierno regional acompañado de todo su equipo.

La posibilidad de que Felipe VI asistiera a los homenajes a las víctimas suscitó el rechazo del independentista Torra y otros sectores soberanistas de Cataluña hace unas semanas.

El presidente catalán dijo el 22 de junio pasado que no volvería a invitar al rey a ningún acto convocado por su gobierno mientras aquel no se disculpara por su discurso sobre el referéndum inconstitucional catalán de "autodeterminación" del 1 octubre de 2017.

La queja de Torra era porque el rey no condenó las cargas policiales de aquel día y avisó de que los "legítimos poderes del Estado" debían asegurar "el orden constitucional".

Cuelgan una pancarta contra el rey en plaza de Cataluña

Un grupo de independentistas ha colgado de madrugada una pancarta en contra del rey en la fachada de un edificio de la plaza de Cataluña de Barcelona, donde se celebra este viernes el acto central en recuerdo de las víctimas de los atentados del 17A.

La pancarta, de grandes dimensiones y perfectamente visible desde el lugar donde el rey asistirá al homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas, pone, en inglés "The spanish king is not welcome in the Catalan Countries" (el rey español no es bienvenido en los países catalanes").

El mensaje, escrito en letras negras y rojas sobre un fondo blanco, va acompañado de una imagen del Felipe VI colgando boca abajo.

Aunque ninguna entidad ha reconocido por el momento estar detrás de la acción, en la puerta del edificio se encuentra un reducido número de dos o tres activistas, entre ellos Adrià Alsina, que optó a la presidencia de la Asamblea Nacional de Cataluña, así como tres abogados de la Coordinadora de la Abogacía de Cataluña

El Ayuntamiento de Barcelona toma las riendas

Sin embargo, en esta ocasión, ha sido el Ayuntamiento de Barcelona quien ha dirigido la organización del acto de recuerdo de las víctimas, donde coincidirán el rey y Torra y estarán presentes todos los partidos catalanes, menos la CUP (separatistas antisistema).

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho hoy que la ciudad "no olvidará nunca" a las víctimas de los atentados.

Colau inició el jueves los homenajes a las víctimas con una declaración institucional en el Ayuntamiento en la que no pudo contener las lágrimas al leer, uno a uno, los nombres de las 16 víctimas mortales de los atentados, entre ellas dos niños de 3 y 7 años. "Los barceloneses siempre os tendremos en nuestro corazón y en nuestra memoria", dijo.

Colau afirmó que los terroristas del 17A lograron hacer daño pero no consiguieron "contagiar su odio" y ha animado a los ciudadanos a demostrar "una vez más" que la capital catalana es una "ciudad de paz" que "sabe sacar lo mejor de sí misma" ante las dificultades.

"Hace un año Barcelona sufrió el atentado terrorista más sangriento de los últimos 30 años, después del de Hipercor", recordó Colau, que añadió: "No podemos y no queremos olvidarnos de aquellos hechos. No olvidamos ni olvidaremos nunca a las víctimas".

Por su parte, el soberanismo catalán organizará su propio homenaje a continuación del institucional -con las asistencia de Torra- delante de la prisión de Lledoners (Barcelona), donde están encarcelados preventivamente políticos catalanes procesados por rebelión en relación con el proceso independentista ilegal de 2017.

Víctimas de los atentados exigieron a los políticos una "tregua" y que no "manipulen" ni "politicen" su dolor, después de haberlas "abandonado" tras los atentados.

