Música, poesía y silencio en el homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña

Barcelona (EuroEFE).- La música, la poesía y el silencio marcaron los actos de homenaje celebrados este viernes en memoria de las víctimas de los atentados yihadistas de hace un año en Barcelona y Cambrils, que causaron 16 muertos y más de cien heridos.

Los familiares de las víctimas mortales del atentado del 17 de agosto del año pasado en Barcelona y Cambrils (Tarragona) protagonizaron una sobria y emocionada ofrenda floral ante el mosaico de Joan Miró en La Rambla, donde también depositaron flores las principales autoridades catalanas.

Los padres de Xavi, el pequeño de Rubí (Barcelona) que perdió la vida con apenas tres años, encabezaban la concentración, con personas que no han podido reprimir sus lágrimas al llegar a ese punto de La Rambla barcelonesa donde terminó su macabro recorrido la furgoneta que perpetró el atentado, conducida por Younes Abouyaaqoub.

Las personas que se encontraban en los aledaños del Pla de l'Os aplaudieron, especialmente, a los familiares, algunos de los cuales se abrazaban entre ellos, tras dejar sus flores en unos pequeños contenedores cilíndricos que se han colocado allí.

Los allegados al pequeño Julian Cadman, el niño australiano que murió en el atentado a los siete años de edad, colocaron un oso de peluche blanco, con la nariz roja, con un escrito firmado por sus abuelos, así como una cartulina con su su nombre y apellido y un dibujo de un corazón con la bandera española y el símbolo de Batman.

Asimismo, los familiares y amigos del italiano Luca Russo, un ingeniero de 25 años víctima del atentado, pusieron en el lugar una fotografía con un texto en el que le recuerdan.

La delegación política, que llegó después a La Rambla estaba encabezada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra; el presidente del Parlament, Roger Torrent; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, todos ellos con una flor en sus manos.

A la ofrenda floral en La Rambla le siguió el acto institucional en la plaza de Cataluña con la presencia de los Reyes y varias autoridades, que se llevó a cabo en un silencio respetuoso, únicamente roto por la música, la poesía y aplausos.

El acto institucional, de unos 45 minutos de duración, dio inició con "El cant dels ocells" (El canto de los pájaros, de Pau Casals), y contó con la presencia de varias de las víctimas, en primera fila, así como con los Reyes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Bajo el lema "Barcelona, ciudad de paz", el acto, organizado por el Ayuntamiento de la capital catalana, contó con la participación de unas 150 víctimas y familiares de doce países, según datos municipales.

La unidad de toda la sociedad española nos hace fuertes contra el terror y la barbarie. Este #17A y siempre, estaremos en Barcelona junto a las víctimas, solidarios con su dolor, unidos en el recuerdo. Firmes ante la sinrazón del terrorismo. #BCNciutatdepau, España es país de PAZ pic.twitter.com/tUkltifj7u — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 de agosto de 2018

"Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida"

En el acto se dio lectura en ocho idiomas -catalán, castellano, portugués, francés, inglés, italiano, alemán y neerlandés, los que hablan las víctimas de los atentados- de un fragmento del poema "Devociones sobre situaciones inesperadas", de John Donne, a cargo de ocho jóvenes que profesan distintas religiones.

Este fragmento del poema reza: "Nadie es una isla, completa en si mismo. Cada hombre es un trozo del continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, es igual si es un promontorio, o la casa de uno de tus amigos o tu propia casa: La muerte de cualquier hombre me debilita porque estoy atado a la humanidad. Por esto nunca preguntes por quien tocan las campanas: tocan por ti".

Posteriormente, medio centenar de alumnos de escuelas municipales interpretaron cuatro piezas musicales: "Imagine" (John Lennon), "Somewhere over the raimbow" (Mago de Oz), "Hallelujah" (Leonard Cohen) y "Qualsevol nit pot sortir el sol" (Jaume Sisa), recibidas con aplausos por parte de los asistentes, muchos de los cuáles

Los Reyes, cuya presencia en el homenaje fue contestada por algunos grupos independentistas, saludaron una por una a las víctimas al término del acto.

Cuelgan una pancarta contra el rey en la plaza de Cataluña

Un grupo de independentistas colgaron de madrugada una pancarta en contra del rey en la fachada de un edificio de la plaza de Cataluña de Barcelona.

La pancarta, de grandes dimensiones y perfectamente visible desde el lugar donde el rey asistirá al homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas, pone, en inglés "The spanish king is not welcome in the Catalan Countries" (el rey español no es bienvenido en los países catalanes").

El mensaje, escrito en letras negras y rojas sobre un fondo blanco, va acompañado de una imagen del Felipe VI colgando boca abajo.

Información elaborada con el servicio de Nacional de Efe

