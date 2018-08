Europa despide a Kofi Annan, "un gran líder" por la paz

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea, tanto desde sus instituciones comunitarias como desde los gobiernos de sus Veintiocho miembros, mostró su tristeza por la muerte este sábado a los 80 años del ex secretario general de la ONU Kofi Annan, de quien destacó su liderazgo y su lucha por la paz.

El ghanés Annan, que recibió el Nobel en 2001, era, "en muchos sentidos, las Naciones Unidas", según el actual responsable de la ONU, António Guterres, quien lo calificó de "referente y guía".

Nada más conocerse el fallecimiento hoy de Kofi Annan en Suiza a los 80 años tras una corta enfermedad, los mensajes de condolencia no dejaron de producirse por parte de responsables políticos en ejercicio y también de líderes con los que coincidió durante su larga carrera diplomática.

La mayoría recordó al diplomático africano como un "estadista" cuya labor fue una "inspiración" y un ejemplo para todos y se destacaron su carisma e integridad personal en la defensa del multilateralismo y la paz.

Juncker aboga por "mantener su legado y su espíritu vivos"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, alabó su legado de "inspiración", "empatía" o "servicio público".

"Con profunda tristeza he conocido esta mañana la muerte de mi viejo amigo Kofi Annan. En mi nombre y en el de la Comisión Europea, me gustaría presentar mis más profundas condolencias a su esposa, Nane, y a toda su familia", señaló Juncker en un comunicado.

En palabras del político luxemburgués, "el mundo llora a un gran líder pero celebra una vida llena de coraje, empatía y destacable servicio público".

"Dedicó su vida a hacer del mundo un lugar más pacífico y unido. Luchó para poner fin al sufrimiento y las injusticias en todo el mundo y ayudó a reconstruir puentes que habían sido destruidos", subrayó Juncker.

El presidente de la CE destacó que los logros de Annan al frente de la ONU fueran reconocidos con el Premio Nobel de la Paz.

"Pero el mayor reconocimiento que podemos dar a Kofi Annan es mantener su legado y su espíritu vivos. Nunca ha tenido más importancia en el mundo de hoy", concluyó.

Annan era "uno de los más grandes hombres de nuestro tiempo"

Por su parte, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, también lamentó en un comunicado "la pérdida de uno de los más grandes hombres de nuestro tiempo".

Con su muerte, "Ghana -el país natal de Annan-, África y el mundo entero han perdido" a alguien "que dedicó su vida a la defensa de la paz y los derechos humanos", indicó.

Mogherini resaltó su apoyo al multilateralismo y su lucha contra el racismo, la exclusión social y la intolerancia.

Al mismo tiempo, destacó el respaldo de Annan al "compromiso de la Unión Europea en diferentes asuntos, incluido el trabajo por preservar el acuerdo nuclear con Irán".

Merkel destaca su perfil de "destacado estadista" y Macron la "fuerza de sus luchas"

La canciller alemana, Angela Merkel, coincidió en calificarlo de "destacado estadista" y una "fuente de inspiración", mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, recordaba su "mirada tranquila y resuelta", así como "la fuerza de sus luchas".

Sánchez pone el foco en su faceta de "gran humanista"

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, habló de Annan como un "gran humanista", del que nos queda "su legado para seguir trabajando a favor de la paz, la seguridad y por reforzar la defensa de los derechos humanos".

May asegura que Kofi Annan "contribuyó a hacer del mundo un lugar mejor"

Para la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, Annan "contribuyó a hacer del mundo un lugar mejor".

"Muy triste por la muerte de Kofi Annan. Se va un gran líder y un reformador de las Naciones Unidas, alguien que contribuyó de manera notoria a hacer del mundo un lugar mejor. Mis pensamientos y condolencias están con su familia en estos momentos", expresó May a través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

