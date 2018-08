Londres se prepara para un "brexit" sin acuerdo

Londres (EuroEFE).- El Gobierno británico publicará el próximo jueves el primero de una serie de documentos oficiales diseñados para preparar "a las empresas, a los organismos públicos y a la gente" en el caso de que no se llegue a un acuerdo para el 'brexit', la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), informó este domingo Downing Street.

Modo de empleo para un "brexit" sin acuerdo

El ministro para la salida británica del bloque comunitario, Dominic Raab, ha asegurado que lograr un acuerdo de divorcio es "todavía lo más probable", pero que lo "responsable" a día de hoy era pensar también en alternativas.

En esta serie de circulares técnicas que publicará el Gobierno de Theresa May -la UE ha realizado 68- se busca "ayudar a la población, a las empresas y a los organismos públicos" a prepararse ante la posibilidad de que se produzca una salida sin acuerdo.

Londres hará entre finales de agosto y finales de septiembre entre 70 y 80 notas de alerta.

"El Gobierno quiere mostrar a la gente, a las empresas y a los organismos públicos los pasos necesarios que hay dar en el caso improbable de que no lleguemos a un acuerdo con la UE", afirmó Raab, quien viajará el próximo martes a Bruselas para continuar las conversaciones con Michel Barnier, el jefe negociador del bloque.

El Reino Unido se marchará de la UE el 29 de marzo de 2019, dos años después de activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inició la cuenta atrás para la desconexión.

En el referéndum de hace dos años, el 53,4 % de la población votó por el "brexit" frente al 46,6 % que lo hizo en contra.

El alcalde de Londres alerta sobre la situación de los europeos ante el "brexit"

El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, alertó de que los ciudadanos europeos que viven en la capital británica estarán desprotegidos si el Reino Unido abandona la Unión Europea (UE) el próximo año sin un acuerdo de salida.

"La actual oferta del Gobierno (británico) de garantizar el estatus de asentado permanente (a los ciudadanos comunitarios) está condicionada a que las negociaciones sobre el 'brexit' tengan éxito", sostuvo Khan en una entrevista el sábado con el diario "The Guardian".

Si las negociaciones se rompen, los tres millones de ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido -cerca de un millón de ellos en Londres- "no tendrían garantías de que sus derechos se van a resguardar y sus puestos de trabajo van a estar protegidos", dijo el alcalde de la capital británica.

"Las empresas están advirtiendo de manera regular de que afrontan dificultades para contratar a los trabajadores cualificados que necesitan. Amenazar ahora a los europeos que ya están trabajando es complemente temerario", consideró.

A medida que se acerca la fecha límite para que el Reino Unido rompa sus lazos con la UE, el 29 de marzo de 2019, las voces que alertan desde ambos lados del Canal de la Mancha sobre la posibilidad de una salida sin acuerdo se han multiplicado en las últimas semanas.

Khan indicó que no ha tenido "otro remedio" que pedir a un grupo de trabajo que comience a evaluar los riesgos que afrontaría la capital británica en caso de un "brexit" abrupto en materias como la seguridad y la atención sanitaria.

Entre otras labores, ese grupo evalúa las acciones a tomar si se viera interrumpido el intercambio de medicinas y alimentos desde el resto de Europa.

"Si el Gobierno (conservador) hubiera adoptado una posición distinta en las negociaciones esto nunca hubiera estado entre nuestras opciones, pero no nos ha dejado otro remedio que planear la eventualidad de un escenario sin acuerdo", agregó el alcalde laborista.

