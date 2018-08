Grecia sale a flote

Bruselas/Atenas (EuroEFE).- Grecia se libera este lunes del corsé de los rescates y abre una nueva etapa en la que deberá financiarse por si misma, podrá tomar las riendas de su política económica, pero a la vez deberá permanecer en la senda de la austeridad presupuestaria durante más de cuatro décadas.

Moscovici sobre Grecia: La austeridad se acabó pero las reformas deben seguir

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha asegurado que el tiempo de austeridad "se ha acabado", pero que el país debe continuar aplicando reformas económicas.

"Claramente, la realidad sobre el terreno sigue siendo difícil. El tiempo de la austeridad se ha acabado, pero el final del programa no es el final del camino de las reformas", señaló Moscovici.

Según el comisario, "aún queda mucho trabajo por hacer para que Grecia pueda sostenerse sobre sus dos pies", y especificó que "reducir la deuda pública y continuar las reformas deben ser las principales prioridades del Gobierno" griego.

"Grecia recupera su legítimo lugar en la eurozona y mayor autonomía en su política económica", apuntó, y dejó claro que el programa de seguimiento que se aplicará al país "no es un cuarto programa (de rescate) disfrazado", ya que "no implica nuevas medidas o reformas".



En opinión del comisario, la conclusión del programa supone un "momento histórico" para Grecia y el conjunto de Europa.

De "éxito" califica el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) el programa de asistencia financiera de tres años que ha permitido el desembolso de 61.900 millones de euros a Atenas.

El organismo, con sede en Luxemburgo, recordó que no fue necesario el desembolso de los 24.100 millones de euros disponibles dentro del límite de 86.000 millones que contemplaba el programa.

"Hoy podemos terminar con seguridad el programa del MEDE sin más rescates a continuación, ya que por primera vez desde principios de 2010 Grecia puede mantenerse por sí mismo en pie", afirmó en el comunicado el presidente del cuadro de gobernadores del MEDE, Mario Centeno.

Por su parte, el director gerente del MEDE, Klaus Regling, indicó que Grecia "es el quinto país tras Irlanda, España, Portugal y Chipre que sale de un programa del EFSF o el MEDE".

"Queremos que Grecia sea otra historia de éxito, que sea un país próspero en el que confíen los inversores", destacó.

