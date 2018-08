Se retoman las negociaciones sobre el "brexit" con el objetivo de llegar a un acuerdo antes de octubre

Bruselas, 20 ago (EFE).- Los negociadores jefes para el "brexit" por parte de la Unión Europea (UE), Michel Barnier, y el Reino Unido, Dominic Raab, reanudarán este martes las conversaciones sobre el "brexit" con el objetivo de lograr un acuerdo antes de octubre, el plazo fijado por Bruselas.

"Estamos trabajando de forma constructiva y a toda velocidad", aseguró el portavoz comunitario Alexander Winterstein en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE), donde confirmó que los negociadores jefes se reunirán este martes y miércoles en la capital europea para avanzar en las negociaciones "en un espíritu constructivo y abierto".

El portavoz reiteró que las negociaciones se efectúan "sobre la base" de las directrices establecidas por el Consejo Europeo.

Está previsto que los negociadores mantengan dos reuniones, una este martes en la que abordarán la futura relación y otra el miércoles centrada en los aspectos del acuerdo que permanecen abiertos.

La pasada semana, representantes de Bruselas y Londres mantuvieron reuniones "técnicas" sobre el "brexit" sin encuentros entre sus negociadores jefes, en las que abordaron la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte y la futura relación entre las dos partes una vez se consume la salida del Reino Unido del bloque comunitario, prevista para el 29 de marzo de 2019.

The #UK and #EU will hold technical discussions in Brussels on 21 - 22 August https://t.co/XPmUgJiLq4

Londres urge a un "cambio de enfoque" para alcanzar un trato

Recientemente, el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, instó en Helsinki a la Comisión Europea (CE) a que cambie su enfoque en las negociaciones sobre el "brexit" con Londres para permitir que haya progresos y se pueda llegar a un acuerdo lo antes posible.

Hunt, quien se encontraba de visita en Finlandia dentro de una gira por varios países del norte de Europa, analizó la situación actual de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo finlandés, Timo Soini.

"Hemos puesto algunas propuestas muy serias sobre la mesa, pero necesitamos ver un cambio de enfoque por parte de la Comisión Europea si queremos llegar a un acuerdo pragmático que funcione para todos. Considerando estas propuestas, esperamos sinceramente que pueda haber progresos", afirmó el jefe de la diplomacia británica.

"What we are seeking from these negotiations is a deep and special partnership"



Foreign Secretary Jeremy Hunt discusses #Brexit during a three-day visit to Finland, Latvia, Denmark and the Netherlands pic.twitter.com/snRWdhlJS2