No olvidar las lecciones de la Primavera de Praga

Praga (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) llamó este martes a no olvidar las "lecciones de respeto a los derechos humanos y libertades" aprendidas en "episodios trágicos" de la historia europea como la Primavera de Praga.

El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, así como la comisaria checa, Vera Jourova, y su homólogo eslovaco, Maros Sefcovic, publicaron mensajes de conmemoración de la Primavera de Praga, de cuyo fin se cumple hoy medio siglo.

"En este aniversario, recordamos la muerte trágica de tantas personas y rendimos tributo al coraje y heroísmo de aquellos -muchos de ellos estudiantes- que desafiaron a los tanques", afirmó Juncker.

El líder del Ejecutivo comunitario señaló que conservar el "legado" de los que lucharon por los derechos y libertades fundamentales es ahora su "responsabilidad" y la de todos los demás.

On the 50th anniversary of the #PragueSpring, we pay tribute to the courage of those who stood defiant in the face of tanks and weapons. Freedom and the respect for human rights can never be taken for granted and need to be fought for every single day. https://t.co/HgzQpsQm9d