Grecia deja atrás su "Odisea moderna"

Atenas/Bruselas (EuroEFE).- El primer ministro griego, Alexis Tsipras, celebró este martes desde la mitológica isla de Ítaca, patria de Ulíses, el comienzo de un "nuevo día" para Grecia tras vivir una variante moderna de la "Odisea" que ha durado ocho años.

Una travesía homérica

"Hoy es un día histórico. Los programas de austeridad, recesión y desolación social finalmente han llegado a su fin. Nuestro país recupera su derecho a definir su destino y su futuro", dijo Tsipras en una breve declaración para dar la bienvenida a una nueva etapa tras la salida este lunes del tercer rescate.

El primer ministro hizo repetidas alusiones a la tortuosa odisea de Ulises y comparó los últimos años vividos en Grecia con esa travesía homérica.

"Desde 2010 Grecia ha vivido una Odisea moderna. En cinco años (antes de su triunfo electoral en 2015) pasaron cosas impensables para un país en tiempos de paz: Perdió el 25 % de su PIB; una de cada tres personas perdió su trabajo; la democracia fue restringida; banqueros se convirtieron en primeros ministros y ministros en banqueros, y las bandas fascistas reaparecieron en la calle tras 60 años", señaló.

Ahora, añadió, el país recupera el derecho decidir su futuro, como todo país europeo, sin más obligaciones impuestas desde afuera, sin más sacrificios para el pueblo.

Tsipras recordó que durante los primeros dos programas de rescate, bajo los Gobiernos de Yorgos Papandreu (Pasok) Y Andonis Samarás (Nueva Democracia) se aplicaron en Grecia medidas de austeridad por un total de 65.000 millones de euros.

No mencionó, en cambio, la cuantía de los sacrificios que trajo el tercer programa, firmado por él a los pocos meses de asumir el Gobierno en 2015.

El líder de Syriza no dio pistas sobre sus próximos planes políticos, aunque adelantó que en la nueva planificación del país habrá que actuar con "prudencia", para evitar los males del pasado y no caer nuevamente en déficit excesivos y en el riesgo de ir a la quiebra.

Tsipras se suma así a las celebraciones de la víspera a la conclusión del último programa de asistencia financiera a Grecia, que ha permitido el desembolso de 61.900 millones de euros a Atenas en tres años, aunque incidió en que el país debe continuar las reformas necesarias para continuar la senda de la recuperación.

Una libertad vigilada

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, calificó de "histórico" el punto y final oficial hoy de tres programas consecutivos de asistencia a lo largo de ocho años "dolorosos", indicó en conferencia de prensa.

Consideró también que esto prueba "los esfuerzos del pueblo griego, el compromiso del país con las reformas y la solidaridad de sus socios europeos".

Al mismo tiempo, la Comisión advirtió a Atenas de que deberá seguir centrándose en abordar las "consecuencias sociales y económicas que son legado de los años de crisis", por lo que considera crucial mantener las reformas necesarias.

"Esto es crucial para mejorar la confianza en el mercado y reforzar la recuperación económica de Grecia, especialmente en el período inmediatamente posterior del programa", apunta Bruselas.

De hecho, a pesar de que Grecia vuelve a asumir las riendas de su gestión económica, está previsto que siga sujeta hasta 2022 a una estrecha vigilancia.

Grecia se libera del corsé de los rescates y abre una nueva etapa en la que deberá financiarse por sí misma, podrá tomar las riendas de su política económica, pero a la vez deberá permanecer en la senda de la austeridad presupuestaria durante más de cuatro años.

Moscovici insistió en que Grecia "es un país normal ahora" y que Bruselas no va a "controlar las medidas que adopte" dado que el país es "libre de definir su política económica".

En todo caso, advirtió de que el fin del rescate "no es el fin del camino" y de que "serán necesarios más esfuerzos para consolidar".

Para Bruselas, estas reformas y los esfuerzos de consolidación "tendrán efectos acumuladores en el tiempo y seguirán teniendo un impacto positivo en la sostenibilidad fiscal más allá de la conclusión del programa".

Una nueva página en la UE

Con la finalización del rescate griego, la UE pasa así una difícil página económica que obligó, además de a Grecia, a asistir financieramente a Irlanda, Portugal, Chipre y al sector bancario español, que ya han dejado atrás estos programas.

Todos los países que han pasado por un rescate están sujetos a un programa de vigilancia hasta que devuelven en 75 % del mismo.

The successful conclusion of the stability support programme is a testament to the efforts of the Greek people, the country's commitment to reform, and the solidarity of its European partners. More on this new chapter for #Greece → https://t.co/92ZG32SIFV pic.twitter.com/W76dBB504K

Durante los últimos ocho años Grecia ha hecho profundas reformas en su sistema laboral, tributario, de seguridad social, pensiones o administración pública, llevado a cabo privatizaciones, profundos ajustes fiscales y un saneamiento de su sector bancario, con grandes sacrificios de su población hoy reconocidos por Europa.

Esto le ha permitido pasar de la recesión (en 2010 su PIB cayó un 5,5 %) a crecer un 1,4 % en 2017 y del déficit (11,2 %) al superávit (0,8 %).

Sin embargo, su PIB se ha reducido un 25 % y persisten el reto del paro, que sigue siendo el más alto de la UE (20,1 %) y la reducción de los préstamos fallidos.

En total, desde 2010 se han concedido a Grecia 288.700 millones de euros en préstamos. Esto incluye 256.600 millones de sus socios europeos y 32.100 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Moscovici apuntó que aunque el paro sigue "inaceptablemente alto" en el país, las últimas cifras de las autoridades griegas apuntan a una caída al 19,5 % en mayo, lo que le sitúa por debajo del 20 % "por primera vez desde septiembre de 2011".

"Siempre luché por que Grecia permaneciera en el corazón de Europa. Mientras el pueblo griego comienza un nuevo capítulo de su historia, siempre encontrarán en mí un aliado, socio y amigo", señaló el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un comunicado

I have always fought for #Greece to remain at the heart of #Europe. With the conclusion of the stability support programme the Greek people begin a new chapter in their storied history. They will always find in me an ally, a partner and a friend. https://t.co/eGNcX8sLm6