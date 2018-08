Reino Unido se prepara para el peor escenario del "brexit"

Londres (EuroEFE).- El Gobierno británico publicó este jueves las primeras recomendaciones "prácticas y proporcionadas" para empresas y ciudadanos en caso de que no haya un acuerdo del "brexit", si bien el objetivo es alcanzar un pacto, afirmó el ministro para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), Dominic Raab.

El Gobierno de Theresa May ha divulgado 25 documentos técnicos con instrucciones para empresarios y ciudadanos, entre ellos en materia bancaria, farmacéutica, investigación nuclear, derechos laborales y los pagos para el sector agrícola británico.

El objetivo de la Administración conservadora es mitigar las consecuencias de una ausencia de acuerdo ante la incertidumbre sobre el progreso de las actuales negociaciones entre Londres y Bruselas sobre los términos de la retirada británica -en marzo de 2019-.

En un discurso en Londres, Raab dejó claro, no obstante, que "la prioridad" del Gobierno es alcanzar un acuerdo con la UE, pero "debemos estar preparados para considerar una alternativa".

En los documentos se incluyen instrucciones para las empresas sobre la documentación adicional que tendrán que afrontar así como planes de contingencia en caso de una escasez de medicinas.

En ese sentido, Raab informó de que los suministradores farmacéuticos disponen reservas para tres meses correspondientes a 200 fármacos y recalcó que hay acuerdos con esas compañías para evitar problemas que puedan surgir en la entrada de medicinas, como por ejemplo eventuales huelgas de camioneros en Francia.

El ministro restó importancia al temor planteado hace unos meses de que el Ejército sería desplegado para mantener el suministro de alimentos en caso de una falta de acuerdo.

"No hay planes para desplegar al Ejército para mantener el suministro de comida", recalcó.

"Nuestro objetivo general es facilitar un funcionamiento suave, continuado de los negocios, el transporte, la infraestructura, la investigación, los programas de ayuda y flujos de financiación", agregó el titular británico del "brexit".

"En algunos casos, eso significa tomar acciones unilaterales para mantener tanta continuidad como sea posible en el corto plazo, en caso de que no haya acuerdo, independientemente de si la UE decide hacer lo mismo", agregó.

Se trata de "hojas de ruta" para que todos los sectores sepan que pasos seguir.

Londres y Bruselas continúan las negociaciones pero siguen sin ponerse de acuerdo sobre la futura relación comercial y la frontera entre las dos Irlandas, pues el objetivo es que siga siendo invisible para no perjudicar el proceso de paz norirlandés.

La inmigración comunitaria al Reino Unido cae a su nivel más bajo desde 2012

La inmigración neta de ciudadanos comunitarios al Reino Unido se situó en el último año fiscal -hasta fines de marzo- en 90.000 personas, el nivel más bajo de los últimos seis años, informó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

Esta cifra supone una disminución de 37.000 personas en comparación con el anterior año fiscal, agregó la fuente.

La portavoz de la ONS en materia de migración, Nicola Rogers, señaló que gran parte de la caída se debe al menor ingreso de ciudadanos de Europa occidental que componen el llamado grupo "UE15" -en el que se encuentran países como España, Francia o Alemania-, los cuales vienen al Reino Unido por un trabajo concreto.

Según los analistas, la caída en el ingreso de comunitarios responde a la salida del Reino Unido de la UE -prevista para marzo de 2019- y a la incertidumbre que esto ha generado sobre el futuro del país.

En general, la inmigración neta al Reino Unido -que se calcula entre los que entraron y los que salieron del país- fue de 270.000 personas, una cifra que se mantiene estable tras los picos experimentados en 2015 y 2016, indicó la ONS.

A pesar del descenso, las cifras aún se encuentran muy por encima del objetivo del Gobierno de Theresa May, quien considera que la inmigración neta debe ubicarse en 100.000 ciudadanos.

No obstante, esta semana, el secretario británico de Comercio Internacional, Liam Fox, reconoció que, tras el "brexit", se tendrán que revisar esos datos.

"Cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea, el país necesitará coordinar las oportunidades de empleo con nuestra política de migración", aseveró.

Por Guillermo Ximenis (editor: Catalina Guerrero)

