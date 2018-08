Las pensiones de los británicos en la UE peligran con un "brexit" sin acuerdo

Londres (EuroEFE).- Los británicos que viven en la Unión Europea (UE) pueden dejar de tener acceso a sus pensiones si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre el "brexit" que integre a los bancos del Reino Unido en el sistema de pagos comunitario, según advirtió el Gobierno en sus primeras notas técnicas divulgadas este jueves.

El Gobierno de Theresa May publicó 25 documentos técnicos, de un total de 80, destinados a preparar a empresas y ciudadanos sobre los problemas que puedan surgir si no hay acuerdo del "brexit".

Today we’ve published the first batch in a series of Technical Notices informing citizens and businesses on how to prepare for the unlikely event of a no deal #Brexit



