Salvini celebra que no haya más barcos de ONG en el Mediterráneo Central

Roma (EuroEFE).- El vicepresidente y ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, celebró este miércoles que no haya barcos de las ONG salvando la vida de los inmigrantes en el Mediterráneo Central.

"Ahora en el mar no ha quedado ninguna ONG. Hemos hecho más nosotros en tres meses que el Partido Demócrata en 5 años. Vamos adelante, sin miedo. No nos detendrán ni las investigaciones, ni las amenazas", escribió Salvini en un mensaje en Twitter y Facebook.



Salvini adjuntó en su mensaje un artículo donde se explica que en estos momentos no hay barcos de ONG patrullando en el Mediterráneo y tampoco se tienen noticias de salvamentos en los últimos meses de los barcos del operativo europeo Sophia del EUNAVFOR MED.



El último barco de las ONG que quedaba en el Mediterráneo, el Aquarius de Sos Mediterranée y Médicos sin Fronteras, se encuentra ahora en el puerto de Marsella en espera de recibir una nueva bandera para poder volver a navegar.



Sos Mediterranée comunicó que después de que Gibraltar retirase al Aquarius el registro naval de su país, ahora ha presentado su petición a Panamá para poder navegar y espera completar los trámites.



Aseguró que espera dejar Marsella la próxima semana y volver a patrullar en el Mediterráneo para salvar las vidas de los migrantes.



Mientras, en Malta se encuentran retenidos para verificar su registro otros dos barcos de ONG alemanas.



La ONG española "Salvamento Marítimo Humanitario (SHM)" comunicó que tiene preparado el atunero vasco "Aita Mari" para poder zarpar en septiembre rumbo al Mediterráneo central, donde se dedicará a rescatar migrantes.



"Una semana sin ONGs en la zona SAR, sin ahogados, sin desaparecidos ni avisos de embarcaciones en peligro. Una semana sin noticias. Mientras tanto, se ningunean los Derechos Humanos y se pagan 'mordidas' a Estados, a países sin Estado y se bloquean los 2 únicos barcos que quedaba", denunciaba hace unos días el fundador de Proactiva Open Arms, otras de las ONG españolas que se dedican a salvar migrantes en el Mediterraneo central.



El barco de Open Arms se encuentra actualmente en Barcelona.

