Ministros de la UE abordarán las relaciones con EEUU y la política de defensa europea

Viena (EuroEFE).- Los ministros de Defensa de la Unión Europea inician este miércoles una reunión informal de dos días en Viena, a la que sucederá otra de Exteriores, dos encuentros en los que los titulares europeos abordarán la política comunitaria en el ámbito militar y las relaciones transatlánticas, entre otros asuntos.

Las reuniones se producen después de que en julio los titulares de Exteriores ya decidieran avanzar en la protección de las empresas comunitarias que operan en Irán de los efectos extraterritoriales de las sanciones que EEUU decidió reintroducir tras retirarse del acuerdo nuclear con Teherán.



La UE se mantiene firme en su defensa del acuerdo, encaminado a que los programas nucleares de Teherán no desarrollen armas, a pesar de la presión de Washington, que se retiró del pacto el pasado 8 de mayo.



Parte esencial del acuerdo era el levantamiento de las sanciones a Teherán por parte de la comunidad internacional.



Fuentes comunitarias aseguraron a Efe de que, si bien se trata de una reunión informal -no decisoria-, al debatir las relaciones con Washington los ministros volverán a abordar este asunto, que ha distanciado aún más a Bruselas de la Administración de Donald Trump.



"Durante la sesión de trabajo sobre las relaciones transatlánticas, los ministros abordarán el estado general de las relaciones y probablemente asuntos concretos, como la preservación del acuerdo nuclear con Irán y posibilidades de cooperación para la desnuclearización de Corea del Norte", informó la presidencia del Consejo.



El debate tiene lugar después de que Trump considerara en julio que la Unión Europea, uno de los aliados históricos de Washington, es ahora un "enemigo" de su país.



Esta primera tanda de reuniones ministeriales europeas tras la pausa de verano arrancará esta noche con una cena de los ministros de Defensa, con la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, que preside las reuniones.



Tras una visita al Museo de Historia Militar de Viena, abordarán los compromisos de la Política de Seguridad y Defensa Común (PSDC) y la evolución de los proyectos de cooperación reforzada en Defensa (PESCO), en presencia también de la secretaria general adjunta de la OTAN, Rose Gottemoeller.



A esta reunión no acudirá la ministra española, Margarita Robles, que estará representada por el secretario general de Política de Defensa, Juan Francisco Martínez Núñez.



Ya en la mañana del jueves, en el gran centro de convenciones de Viena, pasarán revista a las operaciones de paz de la ONU y a los proyectos del Fondo Europeo de Defensa y el Fondo Europeo para la Paz.

Política migratoria y fronteras, prioridades para Viena

El foco se desplazará a mediodía al palacio imperial de Hofburg, donde los ministros de Exteriores, entre ellos el titular español, Josep Borrell, abordarán en una comida los últimos desarrollos en Oriente Medio y el papel de la UE en el proceso de paz.

También tratarán la situación en el Yemen, Libia, Siria e Irán.



Será durante la tarde cuando aborden las relaciones transatlánticas, mientras que el viernes el encuentro se centrará en el "multilateralismo efectivo" con los ministros de los países candidatos a entrar en la UE: Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía.



"Fortalecer el multilateralismo efectivo y un orden global basado en la soberanía (...) es una de las prioridades de la presidencia austríaca del Consejo de la Unión Europea", apuntó el organismo.



Las reuniones contarán también con la participación del comisario de Ampliación, Johannes Hahn.



Estos encuentros ministeriales informales tienen lugar de manera bianual en el país que preside el Consejo de la UE cada semestre, un papel que cumplirá Austria hasta diciembre, y sirven para abordar temas de actualidad sin una agenda cerrada ni decisiones oficiales.



Entre las prioridades de Viena para estos meses se encuentra también la política migratoria y la protección de las fronteras exteriores, para reforzar la lucha contra la inmigración irregular.