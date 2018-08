Apoyo "total" a la operación Sofía en la UE, según Mogherini

Viena/Roma/Helsinki/Budapest (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, aseguró este jueves que hay "total" respaldo de los Estados miembros a la operación comunitaria Sofía contra el tráfico de migrantes y personas en el Mediterráneo central, tras las críticas de Italia sobre los desembarcos.

Hay un "total apoyo de todos los Estados miembros a Sofía y a su continuación", aseguró Mogherini en una rueda de prensa al término de una reunión informal de ministros de Defensa de la UE.

#Sophia "The main outcome of the discussion with the Ministers today has been full support by all Member States to the @EUNAVFORMED_OHQ and its continuation" @FedericaMog pic.twitter.com/HK4dmUUrAI — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 30 de agosto de 2018

En esa cita, en la que los países abordaron entre otros asuntos el futuro de la operación -cuyo mandato se extiende hasta el próximo 31 de diciembre-, Italia propuso introducir un mecanismo de rotación de los puertos de desembarco de los migrantes rescatados por los buques de la misión europea.

Roma había amenazado con dejar de aplicar las normas actuales en las que se basa la operación y había pedido revisarlas. En cambio, Mogherini recalcó que observó en el debate con los Estados miembros "fuerte determinación" de todos ellos, "sin excluir a ninguno", de continuar con la operación.

Desde que está en marcha (junio de 2015), el número de migrantes llegados por esa ruta ha caído en un 80 %, recordó, y mantuvo que, si no existiera, "probablemente volveríamos a las cifras anteriores de llegadas y de muertes".

Seguir buscando el consenso

"Seguiremos trabajando juntos para encontrar un consenso en una solución práctica y sostenible al asunto de cómo gestionar a la gente que es desembarcada, con una actitud constructiva y responsable de todos los Estados miembros", afirmó Mogherini.

La política italiana dejó claro en todo caso que los barcos de Sofía sólo han desembarcado en la UE a menos del 10 % del total de migrantes rescatados en el Mediterráneo.

El rescate de estas personas es, además, "sólo una parte" del trabajo de la misión, que se dedica fundamentalmente, según el mandato que le han dado los países de la UE, a disuadir el modelo de negocio de los traficantes de personas y a ayudar a que se cumpla el embargo de armas decretado por la ONU a Libia.

#Sophia "We have to face the issue of the rules of disembarkation. I'll see with ministers today if there is space to find an answer to this this question. This requires a constructive attitude from all and also that all member states take responsibilities" @FedericaMog pic.twitter.com/NVJpmww3GQ — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 30 de agosto de 2018

Italia propone que los puertos europeos reciban inmigrantes por rotación

Durante el encuentro, en el que los ministros abordarán los compromisos de la Política de Seguridad y Defensa Común (PSDC) y la evolución de los proyectos de cooperación reforzada en Defensa (PESCO), se tratará también el futuro de esta operación "vital para la UE en la lucha contra el tráfico de personas", dijo Mogherini.

Italia presentará una propuesta para introducir un mecanismo de rotación de los puertos de desembarco, después de que anunciara su voluntad de dejar de aplicar las normas actuales y pidiera revisarlas.

"La propuesta quiere introducir una rotación de los puertos de desembarco de manera que no sea solo Italia la que se hace cargo del problema sino todos los Estados miembros, teniendo en cuenta que Sofía, es una misión de la UE", explicaron fuentes del ministerio de Defensa italiano a los medios del país en Roma.

La propuesta se basa en tres puntos: "el principio de rotación de puertos, puntualizar que vale el principio del SAR (búsqueda y rescate) y no geográfico y la creación de una unidad de coordinación ad hoc con Frontex y representada por todos los países UE".

"No puede ser solo nuestro país el que se haga cargo de una emergencia que cuestiona a toda la Unión Europea", afirmó la ministra del país, Elisabett Trenta, a través del perfil de Facebook de su ministerio.

A Vienna, dove domani, #30agosto, al vertice dei ministri della Difesa Ue porterò, a nome del governo italiano, una proposta di modifica della missione #Sophia che riguarda il porto di sbarco.

Non più solo quello italiano.

Abbiamo le idee chiare e le portiamo sui tavoli europei. pic.twitter.com/cpiuNwNA5g — Elisabetta Trenta (@Eli_Trenta) 29 de agosto de 2018

Mantener la Operación Sofía a flote

La Operación Sofía, cuyo cuartel general está en Roma, es una misión de la UE que tiene un doble objetivo: combatir las redes de tráfico que operan en el Mediterráneo Central y reducir las pérdidas de vidas en el mar.

Los barcos que participan en la operación suelen desembarcar a los migrantes que rescatan en el Mediterráneo en puertos italianos, donde la agencia europea guardafronteras, Frontex, ha instalado puntos de identificación y registro.

In the first seven months of 2018 the number of irregular border crossings into the EU dropped by 43% from a year ago to approx. 73 500, mainly due to lower migratory pressure on the Central Mediterranean route https://t.co/1O7CFt8Kde pic.twitter.com/T0i4EQLYP3 — Frontex (@Frontex) 13 de agosto de 2018

Mogherini apeló a la "solidaridad interna" y dijo que "el asunto de cómo compartir la gestión de los flujos migratorios no es un tema de un solo país, es un tema común europeo".

"Aunque sea una discusión difícil sería bueno que los Estados miembros consideren tener más responsabilidad en este ámbito. Vamos a ver cuánto espacio político tenemos para avanzar", agregó.

Soluciones en otoño

Sobre este asunto, la titular alemana, Ursula von der Leyen, dijo a su llegada al encuentro que para su país "es importante" que la misión "siga adelante" y aseguró que "está claro para todos que una persona que necesita ayuda en alta mar debe ser salvada".

Sin embargo consideró que para "una buena protección de las fronteras exteriores" hace falta "asegurar dos cosas": que los solicitantes de asilo "con derecho a llegar a Europa que sean repartidos por los países y que aquellos inmigrantes que llegan de forma ilegal sean devueltos a sus países de origen".

"Espero que esta cuestión se resuelva en otoño. Porque está claro que la reforma del sistema de Dublín no puede ser pospuesta en detrimento de la misión Sofía", añadió.

Macron contra quienes "fracturan" la UE

Desde Helsinki, el presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a acusar al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y al ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, de crear una "línea de fractura" en la UE.

Macron contrapuso la "visión nacionalista" de esos dos políticos con la de los "progresistas", entre los que se situó, y dijo que la de estos últimos no es "ingenua".

En una comparecencia ante la prensa junto a Sauli Niinistö, el presidente de Finlandia, donde Macron está en visita oficial, dijo que la UE "tiene la necesidad de ser un conjunto político coherente y que protege a sus ciudadanos.

"Inmigración, economía... dos visiones europeas se enfrentan: una visión nacionalista y una visión progresista. Algunos quieren fracturar a Europa y su solidaridad", insistió Macron.

Las declaraciones del presidente francés se producen después de que Salvini y Orbán se reunieran esta semana en Italia para estrechar lazos frente a lo que denominaron "el bloque de países liderado por Macron, que apoya la inmigración".

Hungría dice que representa la opinión de los europeos

Por su parte, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, aseguró que el rechazo a la inmigración de su Gobierno y del italiano representa la opinión de la mayoría de los europeos.

Szijjártó afirmó en un comunicado que tanto Orbán como Salvini "representan la opinión de la gente europea, ya que ellos tampoco quieren inmigración".

El ministro húngaro reaccionó así a las críticas de varios miembros del Gobierno sueco contra las duras políticas migratorias de Budapest.

La ministra sueca de Inmigración, Heléne Fritzon, ha recordado que su país acogió a miles de húngaros que en 1956 escapaban de la represión soviética y recriminó que Hungría tenga ahora una actitud de rechazo a los refugiados.

Szijjártó afirmó que quien "compara la migración húngara de 1956 con los inmigrantes ilegales hace una falsificación de la historia".

El ministro aseguró que los húngaros que huían en 1956 esperaron a que algún país les acogiera, respetando las leyes, mientras que ahora los "inmigrantes ilegales cruzan países seguros, sin respetar las leyes y significan un peligro a nuestra seguridad".

En 1956, unos 200.000 húngaros escaparon de Hungría después de que la Unión Soviética aplastara militarmente los intentos de democratización del país y de escapar del control de Moscú.

Ese éxodo es considerado por la ONU uno de los primeros reconocimientos masivos de refugiados.

Por Mònica Faro, Rosa Jiménez, Cristina Cabrejas, Juanjo Galán y Marcelo Nagy (edición: Desirée García)

Para saber más:

► La inmigración, el reto que divide a Europa