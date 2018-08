Italia fuerza el debate migratorio en la cumbre de Defensa

Viena/Dakar (EuroEFE).- La política migratoria de la Unión Europea (UE) copó el debate de los ministros de Defensa y Exteriores reunidos en Viena esta semana, donde Italia presionó a sus socios europeos para repartir la carga migratoria con una propuesta para "rotar" en distintos puertos comunitarios los desembarcos de los rescatados en el Mediterráneo.

La ministra italiana de Defensa, Elisabetta Trenta, acudió a esta reunión informal -en la que no está previsto adoptar decisiones- con una propuesta "firme" para reformar las reglas de la operación Sofía, puesta en marcha por la UE contra el tráfico de migrantes en el Mediterráneo central.

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini (Liga, ultraderecha), ya había amenazado en julio con cerrar los puertos a los barcos que participan en las misiones internacionales presentes en el Mediterráneo, entre las que se encuentra esta misión europea, "Eunavformed Sophia".

Revisar la operación Sofía

Trenta admitió que la propuesta no fue acogida de manera unánime, aunque se mostró "optimista", pero no descartó que, de rechazarse, Italia pueda hacer "consideraciones" sobre su participación en la operación naval europea, que lucha contra el modelo de negocio de los traficantes de personas en el Mediterráneo central.

"Todos compartimos la importancia de Sofía, pero haremos nuestras consideraciones y cada decisión será tomada con el primer ministro", agregó.

Una operación, cuyo cuartel general está en Roma, que la alta representante de la UE, Federica Mogherini, consideró "vital" y que, aclaró, sólo ha desembarcado en la UE a menos del 10 % del total de migrantes rescatados en el Mediterráneo.

#Sophia "The main outcome of the discussion with the Ministers today has been full support by all Member States to the @EUNAVFORMED_OHQ and its continuation" @FedericaMog pic.twitter.com/HK4dmUUrAI