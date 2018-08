La Comisión Europea propondrá suprimir el horario de invierno en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propondrá poner fin al cambio al horario de invierno en la UE tras analizar los resultados de una consulta pública en la que "millones" de ciudadanos pidieron mantener el horario de verano todo el año, informó este viernes el presidente de la institución, Jean-Claude Juncker.

"Millones de ciudadanos han dicho que ya no quieren seguir cambiando los relojes. La CE hará lo que piden", indicó Juncker a través del perfil de Twitter de una de sus portavoces, Mina Andreeva, quien agregó que la Comisión presentará una propuesta legislativa al respecto.

La portavoz se hizo eco así de unas declaraciones del político luxemburgués hoy al programa matinal de la televisión pública alemana ZDF, en las que señaló que defenderá ante la Comisión la eliminación del cambio de horario y hoy mismo se tomará la decisión al respecto.

Según indicó, lo que no tiene sentido es preguntar a los ciudadanos qué es lo que piensan y después no tenerlo en cuenta.

"La gente lo quiere y lo haremos", apostilló.

"Millones de personas han respondido y son de la opinión que el horario de verano debería ser en vigente en el futuro para todas los tiempos y así será", recalcó Juncker.

El paso del horario de verano a invierno se produce cada año el último fin de semana de octubre y supone retrasar una hora los relojes en todos los países de la Unión Europea (UE).

Un 84 % de los europeos y el 93 % de los españoles piden suprimir el cambio de hora

Un 84 % de los ciudadanos europeos y un 93 % de los españoles que participaron en la consulta pública sobre el cambio de hora en la UE se pronunciaron a favor de eliminar esta práctica, según los resultados preliminares de la encuesta publicados este viernes por la Comisión Europea (CE).

Millions of Europeans used our summertime consultation to make their voices heard, and 84% do not want the clocks to change anymore.

We will now prepare a proposal to the @Europarl_EN and @EUCouncil, who will then decide together.#EUHaveYourSay pic.twitter.com/C1V1dSz4Hi — European Commission (@EU_Commission) 31 de agosto de 2018

Esta consulta a través de Internet, que se ha celebrado entre el 4 de julio y el 16 de agosto, ha recibido 4,6 millones de respuestas de los 28 países de la UE, lo que la convierte en la consulta pública con mayor participación lanzada nunca por la Comisión.

Aunque la participación española, con un 0,19% es la séptima más baja de los 28 países de la Unión Europea en relación con su población, un 93 % de los participantes estaría a favor de eliminar el cambio horario.

Además, para el 39,2 % de los españoles el cambio horario es muy negativo, o negativo -47,8 %-, mientras que solo para el 5 % de los participantes es muy positivo.

"Millones de europeos han alzado la voz"

La comisaria responsable de Transportes, Violeta Bulc, presentó esos resultados preliminares al Colegio de Comisarios, que ha mantenido un primer debate sobre las posibles próximas etapas.

Millions of Europeans used our public consultation to make their voices heard: 84% don't want the clocks to change any more! We will now act accordingly & make a legislative proposal to the @Europarl_EN & @EUCouncil who will then decide together. https://t.co/rqLZaXimvC pic.twitter.com/hTMP02O16v — Violeta Bulc (@Bulc_EU) 31 de agosto de 2018

"Millones de europeos han utilizado nuestra consulta pública para alzar su voz. El mensaje es muy claro: el 84 % de ellos no quiere seguir cambiando la hora. Ahora actuaremos en consecuencia y prepararemos una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo, que decidirán juntos", explicó.

Los resultados preliminares revelan, asimismo, que más de tres cuartas partes (el 76 %) de los encuestados consideran que cambiar la hora dos veces al año es una experiencia "muy negativa" o "negativa".

Los encuestados aludieron a los efectos negativos en la salud, el aumento de los accidentes de tráfico o la ausencia de ahorro energético como motivos para acabar con esta práctica.

España podría estar en otro huso horario

El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, no descarta que España pueda tener "otro huso horario" más acorde a su posición geográfica, después de que la CE propusiera poner fin al cambio de hora estacional.

"Quizá España tiene que estar en otro huso horario. Francamente, no lo sé. Demos la oportunidad al Parlamento Europeo a ver si es capaz de encontrar un común denominador entre países que están en situaciones geográficas tan diferentes", manifestó en un encuentro con los medios durante la reunión de ministros de Exteriores que se concluye este viernes en Viena.

Borrell incidió en que se trata de una propuesta que tiene que ser debatida en el Parlamento Europeo donde "todos los países tendrán que explicar su punto de vista y en qué medida eso favorece o no los procesos de conciliación de la vida familiar, adaptación de horarios a las horas de luz y consumos de energía".

"Seguro que no lo ven igual los lapones que los portugueses", agregó.

Próximas etapas

Los resultados finales de la consulta pública se publicarán en las próximas semanas. La Comisión va a presentar ahora una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo para cambiar las disposiciones vigentes en materia de cambio de hora.

En la consulta, los interesados respondían a si estaban a favor de suprimir los cambios de hora que se producen dos veces cada año y, en caso afirmativo, si preferirían que quedara fijado el horario de invierno o el de verano.

Esta encuesta tenía como objetivo comprobar si las normas deberían modificarse, ya que la Comisión recibió algunas iniciativas ciudadanas de países como Bélgica y Alemania que mostraban su rechazo al cambio horario.

We received more than 4.6 million submissions from all EU countries in our public consultation on summertime arrangements. Thanks to citizens, stakeholders and public authorities for your feedback! Stay tuned for the results report in the coming weeks. #EUHaveYourSay pic.twitter.com/SYJugu7Fja — European Commission (@EU_Commission) 19 de agosto de 2018

La Comisión puso en marcha el cuestionario después de que el Parlamento Europeo le pidiera el pasado febrero que revisara la directiva del cambio de hora, dado que varios estudios científicos habían demostrado que puede tener efectos negativos en la salud.

La CE precisó entonces que debía evaluar los resultados de la encuesta y debatir con las partes interesadas sobre el asunto.

Por Rosa Jiménez (edición: Desirée García)