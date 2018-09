El alemán Weber, favorito para ser el próximo presidente de la CE

Bruselas (EuroEFE).- El político alemán de centroderecha Manfred Weber (CSU) parte en buen lugar para convertirse en el próximo presidente de la Comisión Europea (CE) tras las elecciones europeas de mayo de 2019, aunque el ascenso de candidatos antieuropeístas podría complicarle el camino.

Weber, actual presidente del grupo popular europeo (PPE) en la Eurocámara, parte como favorito en la carrera para ser el futuro líder del Ejecutivo comunitario al contar con el respaldo de destacadas personalidades de Bruselas.

Changing of the guard for the @EPPGroup in @EP_Economics! We just elected @MarkusFerber as new EPP Group whip for the ECON Committee. Congratulations! Thank you @MarkusFerber for keeping the EPP Group strong in ECON. pic.twitter.com/FKpQmP5Hot — EPP Group (@EPPGroup) 29 de agosto de 2018

Además forma parte de la familia política europea con más posibilidades de ganar los comicios, el Partido Popular Europeo. Y, por descontado, tiene a su favor el ser alemán.

Fuentes cercanas al político, de 46 años, que ha sido eurodiputado desde los 32, explicaron a Efe que "no confirmará" su candidatura hasta mediados de septiembre, coincidiendo con el cierre del plazo establecido para una candidatura sobre la que el partido dará su opinión final en un congreso en Finlandia en noviembre.

Apoyo de Merkel

La luz verde de Merkel al político bávaro significaría al mismo tiempo que la canciller abandona su plan de que Jens Weidmann suceda a Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo, y que descarta aupar a sus más cercanos, el ministro de Economía, Peter Altmaier, o la titular de Defensa, Ursula von der Leyen, que también ha sonado en las quinielas.

"Weber parte en buena posición para ganar el congreso del PPE, pero no sabemos ¿qué pasará después?", dijeron fuentes de la familia popular europea.

Igualmente, la investigadora del centro europeo de ciencia política (CEPS) Sophia Russack señaló a Efe que Weber tiene "grandes posibilidades" a día de hoy de convertirse en el candidato del PPE y también al puesto de presidente de la CE ya que "su partido obtendrá, y sería muy sorprendente que no fuera así, el mejor resultado" en las elecciones europeas.

Fuentes diplomáticas señalaron que la canciller alemana Ángela Merkel y otros líderes europeos se niegan a aceptar la fórmula de automatización que implica el Spitzenkandidaten, esto es, que solo se pueda apoyar al candidato señalado por cada familia política antes de las elecciones.

A 9 meses de las #EleccionesEuropeas2019, volvemos a hablar del “Spitzenkandidaten”, el sistema por el que los partidos políticos europeos nombran a su “candidato principal” para el puesto de presidente de la @EU_Commission. Descubre en qué consiste https://t.co/aiTwj6rz8D — Socialistas Europarl (@Socialistas_PE) 28 de agosto de 2018

Esa fórmula, que se utilizó en 2014, cuando se eligió a Jean-Claude Juncker, permite que los ciudadanos participen indirectamente de la elección del presidente de la CE, pues cada partido ya ha dicho de antemano quien es su apuesta.

"Aunque no quieran decirlo de antemano, los líderes europeos no tendrán más remedio que acabar apoyando a los candidatos que hayan señalado antes como sus preferidos, porque no hacerlo sería democráticamente poco justificable", opinó Russack.

Weber suma enteros frente a Barnier

Por ahora, quien ya ha apoyado abiertamente a Weber, ingeniero de tecnologías de formación, es el comisario europeo de Presupuesto, el alemán Gunther Oettinger, quien muestra así su preferencia por el líder del PPE en la Eurocámara frente al eterno candidato de la formación, Michel Barnier, actual negociador jefe del 'brexit' del lado de la UE.

Por otro lado, si en 2014 el grueso de los escaños se repartían entre partidos distintos ideológicamente pero en cualquier caso europeístas y era posible que el ganador aupase a su candidato, en los próximos comicios será más necesario hacer frente común al euroescepticismo y consensuar un nombre.

Bloque proeuropeo frente a los euroescépticos

"Si la última legislatura comenzaba con la dicotomía crecimiento versus austeridad, en la próxima el binomio será Europa sí o Europa no", dijo a Efe el eurodiputado Sergio Gutiérrez (PSOE), quien auguró que eso obligará a los grupos parlamentarios pro Europa (principalmente populares, socialdemócratas y liberales) a dejar de un lado sus diferencias y unirse para hacer frente a los eurófobos.

Por su parte, los nombres que más suenan entre los socialdemócratas son el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y la alta representante de la UE Federica Mogherini, si bien esta última difícilmente contará con el beneplácito del nuevo Gobierno italiano de corte euroescéptico.

Mientras que la eterna futurible de los liberales europeos es la comisaria de Competencia y azote de los gigantes tecnológicos Margrethe Vestager, aunque para antes deberá conseguir el apoyo del presidente francés, Emmanuel Macron, nuevo líder de facto del liberalismo europeo.

Bloqueo antieuropeo en el Parlamento

En este último periodo de sesiones antes de las elecciones de mayo, el poder de los detractores del proyecto europeo ya se está dejando notar con un bloque legislativo impulsado tanto desde la extrema derecha y como desde los grupos euroescépticos en la Eurocámara.

Esta presión hará que numerosos proyectos legislativos difícilmente consigan aprobarse antes de las elecciones de 2019, desde la unión bancaria hasta el sistema de asilo común, el llamado pilar social o la reforma de la eurozona.

Hoy es un momento histórico para Europa y los europeos

Hemos proclamado conjuntamente el Pilar Europeo de Derechos Sociales, con el compromiso de los líderes de la UE de respetar estos 20 principios y derechos.#SocialSummit17 #SocialRights https://t.co/taoZSryqlp pic.twitter.com/C61KznDssa — Comisión Europea (@UEmadrid) 17 de noviembre de 2017

El aumento del populismo en países como Italia, Austria, República Checa o Hungría dificulta que lleguen a buen puerto en su tramitación en el PE algunas iniciativas que comparten la necesidad de ahondar en la integración europea y que deberían recibir el visto bueno antes de la disolución de la cámara el próximo mes de abril.

Tampoco el actual debilitado Gobierno alemán de Ángela Merkel, ni el hecho de que la labor de la Comisión Europea sufriera un parón a mitad de legislatura precisamente por las elecciones en Alemania, ha facilitado tiempo suficiente al trabajo parlamentario.

Sistema común de asilo y otros proyectos aparcados

Es el caso del sistema de asilo común al que el Parlamento Europeo no puede dar el visto bueno definitivo porque los gobiernos de los Veintiocho se niegan a aceptar la reforma del reglamento Dublín, que haría más garantista para el solicitante de asilo el proceso y repartiría la carga entre países.

Sweden's Social Democratic Prime Minister Stefan Löfven has probably never stood so alone: roasted by the right for leaving the door wide open to asylum-seekers and lambasted by the left for later slamming it shut. https://t.co/tBavLR1HqR #EU #EUpol pic.twitter.com/GUfIX4uh7E — EUwatch (@EUwatchers) 3 de septiembre de 2018

Tampoco se completará, coinciden varias fuentes, la unión bancaria, clave para que no se repitan crisis económicas como las que a principios de legislatura precipitaron tanto el ascenso del populismo y euroescépticismo como el propio "brexit".

Aunque las negociaciones de las reformas de los instrumentos para la reducción de riesgos y garantía de solvencia bancaria están encarrilados, las reticencias de varios países, entre ellos Alemania, frenarán que se apruebe un capítulo esencial: el seguro de depósitos común.

"Está bloqueado porque Alemania no confía todavía en compartir riesgos con el resto de la banca europea", dijeron fuentes parlamentarias que forman parte de esa negociación.

Asimismo, tampoco llegarán a buen puerto esta legislatura ni la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad, ni tampoco las directivas de consolidación y armonización del impuesto de sociedades.

Otros asuntos con grandes papeletas para quedarse por el camino son el pilar social, la de calidad de aguas, el sistema de coordinación de seguridad social, las condiciones de trabajo o la eficiencia energética.

Por Lara Malvesí (edición: Desirée García)

