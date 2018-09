May descarta otro referéndum pese al creciente escepticismo

Londres (EuroEFE).- Mientras se agotan los plazos para lograr un acuerdo de salida del Reino Unido con la Unión Europea (UE), la primera ministra británica, Theresa May, se mantiene firme en su negativa a organizar una segunda consulta sobre el "brexit", algo que afirma supondría una "traición a la democracia".

En un clima de creciente incertidumbre sobre la viabilidad del "brexit", May asegura que no cederá ante aquellos que piden la celebración de un segundo referéndum sobre el "brexit" porque supondría una "traición" a la democracia.

The government is delivering a Brexit for the people; but that’s not all that it’s been up to since Easter. pic.twitter.com/kzN1BFPgJA — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 19 de agosto de 2018

En un artículo publicado este domingo en el "Sunday Telegraph", la conservadora reafirmó su posición en este extremo, contraria a que el Reino Unido vuelva a ser llamado a las urnas en caso de no alcanzar un acuerdo de salida con la UE o someter a votación los términos del mismo.

Posibilidades que han ido cobrando fuerza en los últimos meses y que defienden campañas como "The People's Vote", que quiere que diputados y activistas presenten una moción en la conferencia anual del Partido Laborista, que se celebrará este mes, para solicitar que la formación apoye oficialmente una nueva consulta.

May, firme ante la UE

Además, la primera ministra sostuvo hoy que no claudicará ante la UE si Bruselas trata de forzar la introducción de modificaciones en su plan para el "brexit" que no vayan en el "interés nacional".

May defendió su estrategia de salida, conocida como plan de Chequers, y opinó que desde que éste fue presentado el pasado mes de julio se ha producido un "progreso real" en las negociaciones con los 27.

La "premier" reconoció que los meses venideros son "cruciales" para "modelar el futuro" del Reino Unido, pero declaró que tiene "clara" su misión de satisfacer "la democrática decisión del pueblo británico" de abandonar el bloque comunitario.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May speaks about the Union and Brexit in Belfast https://t.co/wvVlwnMKEg — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 20 de julio de 2018

"Queremos irnos con un buen acuerdo y tenemos confianza en que podemos alcanzarlo", reiteró la política, que culminó esta semana su primera gira africana, antes de retomar la actividad parlamentaria el próximo martes.

Con todo, el Gobierno británico se prepara también para un eventual escenario sin acuerdo y el mes pasado divulgó más de una veintena de documentos técnicos sobre los problemas que puede afrontar el país si no hay pacto con la UE.

El exministro británico de Exteriores Boris Johnson, que abandonó el Ejecutivo de May el pasado julio por rechazar el plan del "brexit" diseñado por May, volvió a arremeter este lunes contra el documento al afirmar que dejará al Reino Unido sin nada y supondrá una "victoria" para la UE.

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF — Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 de julio de 2018

El plan de Chequers de May es "un desastre" para el país, afirma el político euroescéptico.

Johnson compara las negociaciones entre el ministro británico del "brexit", Dominic Raab, y el negociador comunitario, Michel Barnier, como un combate de lucha libre, en el que Bruselas ganaría.

"En este caso, me temo que el resultado inevitable es una victoria para la UE, con el Reino Unido acostado sobre un lienzo y 12 estrellas circulando simbólicamente sobre su cabeza semiconsciente", señala el exministro.

Recta final del "brexit" en el Parlamento británico

El Parlamento británico dará por concluido este martes su receso estival y reabrirá sus puertas para afrontar los últimos siete meses dentro de la UE, un tiempo crucial en el que se determinará cómo se perfilará la futura relación entre el Reino Unido y el bloque comunitario.

Tal y como prometió el Ejecutivo a finales del pasado año, el acuerdo al que lleguen Londres y Bruselas deberá ser ratificado en Westminster antes de que la salida se haga efectiva, el 29 de marzo de 2019 a las 23.00 GMT.

FM #Czaputowicz met with @MichelBarnier, chief negotiator in charge of preparing and conducting negotiations with the United Kingdom under article 50 of the EU treaty#DubrovnikForum pic.twitter.com/GanODMzAA6 — Polish Embassy Zagreb (@PLinHrvatska) 1 de septiembre de 2018

Una votación que supone una de las mayores amenazas del Gobierno de la conservadora Theresa May, porque no tiene garantizado el apoyo de los diputados, ni siquiera dentro de sus propias filas.

En caso de que la Cámara de los Comunes rechazara la llamada Ley del Acuerdo de Salida e Implementación o en el caso de que finalmente las negociaciones para alcanzar un acuerdo resultaran estériles, el Gobierno deberá presentar al Parlamento a comienzos de 2019 los siguientes pasos que seguirá y éste podrá votar si los apoya.

May ha convocado el próximo 13 de septiembre una reunión destinada a realizar preparativos en caso de que no exista acuerdo y ante el temor de que las disputas internas en el Gobierno entre los ministros euroescépticos y los proeuropeos puedan perjudicar su posición negociadora frente a Bruselas.

Esperanza de pacto en octubre

Sin embargo, tanto el Reino Unido como la UE albergan la esperanza de alcanzar un pacto antes de la cumbre del Consejo Europeo que se celebrará los días 17 y 18 de octubre, aunque han admitido que son "flexibles" respecto a esa fecha.

Así lo manifestó el negociador europeo para el "brexit", después de reunirse con su homólogo británico, esta semana en Bruselas donde trataron los puntos pendientes sobre el acuerdo de retirada y la futura relación entre las partes.

Barnier subrayó que los trámites necesarios para permitir la salida de Reino Unido de la UE en la fecha prevista implican una serie de formalidades, incluida la ratificación del pacto, que hacen necesario finalizar la fase negociadora "como muy tarde en noviembre".

Por su parte, Raab indicó que, aunque existe flexibilidad, "el objetivo es la cumbre de octubre" y valoró los avances efectuados en cuestiones sobre seguridad e intercambio de datos.

Sin embargo, aún existen importantes divergencias en materias como el futuro estatus de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda o las indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas.

El independentismo escocés crecerá tras el "brexit"

Otra mala noticia para May es que el 47% de los escoceses votaría a favor de la independencia de Escocia si el Reino Unido estuviera ahora fuera de la UE, frente al 43% que apoyaría la permanencia de la región en el país, según un sondeo publicado este lunes.

La encuesta, hecha entre 1.022 personas residentes en Escocia, reveló, además, que si tuvieran la oportunidad de votar hoy mismo, el 45 % respaldaría la escisión y el 47 % la rechazaría, mientras que el resto -en ambas opciones- se mostró indeciso.

La consulta fue realizada por Deltapoll, una nueva compañía establecida por expertos de las conocidas firmas encuestadoras ICM y YouGov, por encargo de "Best for Britain", un grupo proeuropeo que apoya la permanencia del Reino Unido en la UE.

En el referéndum de independencia del Reino Unido celebrado en 2014, el 55 % de los escoceses votó en contra de la separación.

Por Paula Baena Velascoy Viviana García (edición: Desirée García)