Un 57 % de británicos augura un mal acuerdo del "brexit"

Londres (EuroEFE).- Un 57 % de los británicos creen que llegará a un mal acuerdo para abandonar la Unión Europea (UE), un 20 % más de los que auguraban un mal "brexit" en febrero de 2017, según una encuesta divulgada este miércoles.

El sondeo, hecho por la firma de investigación NatCen Social, señala además que ha bajado el número de ciudadanos que piensa que el Gobierno británico de Theresa May conseguirá un buen acuerdo, al pasar del 37% en 2017 al 17% en junio pasado.

What might lead voters to change their minds about Brexit?



New analysis by @whatukthinks, based on our panel data, explores how voters feel about Brexit two years on, which aspects they have changed their minds about and what matters most to them: https://t.co/aQ7WXzXC5Y — NatCen (@NatCen) 5 de septiembre de 2018

La frontera irlandesa, el mayor escollo

El Reino Unido y la UE negocian el "brexit", que se materializará en marzo de 2019, pero hay incertidumbre sobre si ambas partes podrán ponerse de acuerdo para octubre -la meta que se han fijado-, debido sobre todo a los problemas relacionados con la frontera entre las dos Irlandas, pues el objetivo es que siga siendo invisible para no perjudicar el proceso de paz norirlandés.

La encuesta se realizó antes de conocerse el llamado plan de Chequers, negociado por la primera ministra y sus ministros el pasado julio en esa residencia de campo a las afueras de Londres.

En virtud de ese plan, Londres apoyaría la creación de un área de libre comercio para bienes tras el "brexit", lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera con Irlanda.

El plan de Chequers ha causado fricciones en el Gobierno al no ser bien recibida por el ala euroescéptica, lo que llevó en julio pasado a la dimisión del entonces titular de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, y el ministro del "brexit", David Davis.

El mes pasado, el Gobierno divulgó documentos técnicos sobre los problemas que puede afrontar el país si no hay acuerdo, como un aumento de los pagos con tarjeta de crédito.

El Gobierno se mantiene firme

Habrá "brexit" con o sin acuerdo, Reino Unido estará listo para abandonar la UE bajo cualquier circunstancia. Así lo aseguró este martes el ministro británico encargado de gestionar la salida del Reino Unido de la UE, Dominic Raab, ante su Parlamento.

Today, I updated MPs and took questions on the substantial progress we are making with our EU partners in Brexit negotiations, remaining outstanding issues, and our contingency plans for No Deal. We are confident we can strike a good deal, but are preparing for all eventualities. https://t.co/psvvQvXwy7 — Dominic Raab (@DominicRaab) 4 de septiembre de 2018

Raab, quien se ha reunido en el mes de agosto con su homólogo europeo, Michel Barnier, informó a los diputados de que las conversaciones han dado frutos en materias como protección de datos e información y seguridad aunque, matizó, aún tienen que trabajar "sobre detalles técnicos".

En otros asuntos como el de la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, Londres y Bruselas continúan sin llegar a un acuerdo.

Sin embargo, Raab mostró su confianza en que conseguirán limar asperezas y consensuar un pacto que "beneficie a ambas partes".

El Ejecutivo de la primera ministra Theresa May publicó el pasado 23 de agosto 25 documentos técnicos -los primeros de un total de 80-, en los que preparan a empresas y ciudadanos para abandonar la UE bajo ese escenario.

Algo que, aunque Raab insistió en la escasa probabilidad de que se produzca, también podría traer "oportunidades" al país.

"Podríamos poner en práctica nuevos tratos de libre comercio de inmediato y recuperaríamos, también de inmediato, el control legislativo y regulatorio, incluida la política de inmigración", sostuvo.

Clamor por un segundo referéndum

Sin embargo, los planes del Reino Unido respecto al "brexit" cada vez encuentran una mayor oposición dentro del país, donde se alzan las voces que reclaman la celebración de un segundo referéndum para que los ciudadanos voten sobre el acuerdo final del "brexit".

Today our General Secretary Tim Roache calls on the Prime Minister to give the British public the final say on the Brexit deal. pic.twitter.com/gA9kuj66we — GMB UNION (@GMB_union) 4 de septiembre de 2018

A campañas como "People's Vote", que desde junio reclama esa segunda votación, se unió hoy el sindicato generalista GMB, uno de los más grandes del Reino Unido, que aseguró que la mayoría de sus más de 600.000 afiliados están a favor de regresar a las urnas.

"It's about upholding democracy and empowering the young people who never had a say in the first place."



WATCH: @sianberry, the new Green Party co-leader, on #r4today this morning on why she's calling for a #PeoplesVote on the final Brexit deal. Please RT: pic.twitter.com/GG492o0Z7N — People's Vote UK (@peoplesvote_uk) 5 de septiembre de 2018

Una posibilidad que May ha rechazado de forma rotunda alegando que supondría una "traición a la democracia y a la confianza que los votantes depositaron en su voto" y que ratificó el ministro Raab.

A las críticas por la estrategia gubernamental del "brexit" se ha unido esta semana el exministro Johnson, que calificó la propuesta que May ha presentado a las negociaciones con Bruselas -conocida como plan de Chequers- de "desastre".

Para el exministro, que dimitió el pasado mes de julio precisamente por no estar de acuerdo con ese borrador, la propuesta "dejara al Reino Unido sin nada" y supondrá "una victoria para la Unión Europea".

Victory for Brussels is inevitable. In adopting Chequers, we have gone into battle waving the white flag... https://t.co/McnOmYcgbu — Boris Johnson (@BorisJohnson) 3 de septiembre de 2018

Un panorama poco alentador para los miembros del Gobierno, que deberán lograr el apoyo del Parlamento, algo que May no tiene garantizado hoy por hoy.

Por Viviana García y Paula Baena Velasco (edición: Desirée García)