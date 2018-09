Weber confirma que quiere ser el candidato del PPE a sustituir a Juncker

Bruselas (EuroEFE).- El político alemán de centroderecha Manfred Weber (CSU), actual presidente del grupo popular europeo (PPE) en la Eurocámara, anunció este miércoles que se presentará a la terna interna de su familia política, la más numerosa en la Unión Europea, para ser el nuevo presidente de la Comisión Europea (CE).

Tras semanas de rumores y después de explicar sus intenciones a sus colegas de grupo parlamentario del PPE, Weber hizo el anuncio con un mensaje en Twitter.

I want to become the @EPP's lead candidate for the 2019 European Elections and be the next President of the European Commission. Europe needs a new beginning and more democracy. #Spitzenkandidaten 3/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5 de septiembre de 2018

"Deseo ser el candidato de PPE en las elecciones europeas de 2019 y convertirme en el próximo presidente de la Comisión Europea. Europa necesita un nuevo comienzo y más democracia", dijo en su red social.

El PPE elige a su candidato el 7 de noviembre

Este jueves se abre el plazo de candidaturas en el PPE para elegir al sucesor de Jean-Claude Juncker si el grupo conservador gana las elecciones de mayo de 2019 y consigue suficientes apoyos en el hemiciclo.

La decisión sobre cuál será el candidato del PPE se tomará en el Congreso de la formación el 7 de noviembre en Helsinki.

Fuentes muy cercanas explicaron que Weber cuenta con el beneplácito de la CSU en Alemania y que confía conseguir también la luz verde de la CDU y la canciller Angela Merkel el próximo 10 de septiembre, cuando se reúne el partido.

Europe is at a turning point. #EuropeanElections2019 will decide the future of the EU. Today is about the self-assertion of Europe and the defence of our values, because we are being challenged from the outside & the inside. It’s about the survival of our #EuropeanWayOfLife. 1/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5 de septiembre de 2018

Weber, europeísta convencido, de 46 años (los 14 últimos en el Parlamento Europeo), es "consciente", dijeron las mismas fuentes, de que no cuenta con la experiencia de haber sido presidente o primer ministro, pero se cree "ampliamente preparado" para el cargo.

Asimismo, dice estar en contacto con otros posibles candidatos a los que podría acabar enfrentándose como el primer ministro finlandés Alexander Stubb o el negociador jefe de la UE para el brexit, Michelle Barnier, y confiar en que se celebre, en su caso, una competición "justa".

We cannot go on as we are now in the EU. I will help bring Europe back to the people and re-establish the bond between citizens and the European Union. I want to kick start a new chapter in the EU. #bettereurope #givepeopleasay #FutureOfEurope 2/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5 de septiembre de 2018

Weber, tan europeísta como ligado a las raíces democristianas del PPE, dijo a un grupo de periodistas que si gana dejará claro que no quiere contar con euroescépticos en el PPE, lo que podría marcar el camino de salida de Viktor Orbán de la familia conservadora europea, en la que el primer ministro húngaro y su partido son el socio más díscolo.

Por Lara Malvesí (edición: Desirée García)