El PPE encara las elecciones europeas con una "nueva equidad"

Viena (EuroEFE).- El Partido Popular Europeo (PPE), liderado por el eurodiputado alemán Manfred Weber, cabeza de lista de este grupo en las elecciones europeas de 2019, iniciaron este jueves en Viena su última reunión antes de los comicios comunitarios.

El encuentro en la capital austríaca se produce bajo el lema de "una nueva equidad" ("a new fairness", en inglés) para Europa.

"Nos encontramos una nueva época, en una época digital, el mundo cambia de forma fundamental. La gran pregunta es una nueva equidad, para que todos se sientan representados. Cada uno es importante, eso es nuestro mensaje (del PPE)", dijo Weber al inicio del encuentro, en el que participará también el líder del PP español, Pablo Casado.

