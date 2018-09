Belgrado suspende conversaciones con Pristina para normalizar sus relaciones

Zagreb/Bruselas (EuroEFE).- El presidente serbio, Aleksandar Vucic, decidió este viernes en Bruselas suspender por tiempo indefinido las negociaciones que se habían iniciado sobre la normalización de las relaciones con Kosovo, auspiciadas por la Unión Europea (UE), sobre la base de un nuevo trazado de las fronteras.

La primera ministra serbia, Ana Brnabic, pidió a la comunidad internacional que no ponga a prueba "la paciencia" de su país en el conflicto con Kosovo, poco después de que Belgrado cancelara el diálogo con Pristina.

Según informo la agencia serbia Tanjug, Brnabic instó "a la comunidad internacional a no poner ya más a prueba la paciencia y la tolerancia de Serbia, que comprenda la seriedad de la situación y se comporte conforme a la misma".

La jefa de la diplomacia serbia calificó además a las autoridades albano-kosovares de "poco serias, irresponsables, imprevisibles" y dijo que "no respetan los pactos logrados y acuerdos firmados".

"El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, no conversará hoy en Bruselas con el presidente kosovar, Hashim Thaci (como estaba previsto), y es cuestionable si las conversaciones con Pristina van a continuar, y cuándo", informó hoy en la capital checa el jefe de la Oficina de Serbia para Kosovo, Marko Djuric, citado por Tanjug.

Conflicto de fronteras

El encuentro cancelado había despertado una gran expectativa de que, más de una década después de que Kosovo se declarara independiente de Serbia, Pristina y Belgrado pudieran alcanzar un acuerdo "histórico" para superar su conflicto.

La idea, barajada por los medios después de diversas declaraciones de Thaci y Vucic, se basaría en una corrección de las fronteras que implicaría un intercambio de territorios y permitiría a Belgrado reconocer la soberanía kosovar como lo han hecho hasta ahora cerca de un centenar de países.

Pero la idea ha encontrado una fuerte oposición en el Parlamento de Kosovo y el mismo Thaci también descartó luego "cualquier partición" del territorio de su país, mientras Vucic reaccionó diciendo que Pristina "no puede esperar" que Serbia reconozca "la independencia de Kosovo sin obtener nada".

Antes de viajar hoy a Bruselas, donde se reunió con la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, Vucic ordenó una suspensión de todas las comunicaciones del ejército con la misión de la OTAN en Kosovo (Kfor) y con la policía kosovar.

Además, según informaron Tanjug y la televisión pública serbia RTS, pidió que lo mismo hicieran la policía y el servicio de inteligencia BIA de Serbia, al tiempo que ordenó el cese del contacto de las citadas entidades con "todos los representantes albaneses o internacionales en Kosovo".

En Belgrado ha despertado indignación el hecho de que el presidente del Parlamento Kosovar, Kadri Veseli, anunciara una posible prohibición de la visita de Vucic.

Mogherini mantiene reuniones bilaterales

Por su parte, Mogherini confirmó este viernes que se reunió de manera "bilateral" en Bruselas con los presidentes de Serbia y Kosovo, Hashim Thaci, en el marco del diálogo para normalizar las relaciones entre ambas partes.

