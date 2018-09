División entre los conservadores británicos a falta de 200 días para el Brexit

Londres (EuroEFE).- A falta de doscientos días para la entrada en vigor del "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), los conservadores de la primera ministra británica, Theresa May, se encuentran cada vez más divididos.

Los "tories" (conservadores) están en guerra abierta entre los "brexeeters" (a favor del "brexit") y los "remainers" (proeuropeos) en medio de las tensas negociaciones con Bruselas sobre los términos de la retirada británica, que se concretará el 29 de marzo de 2019.

Las fricciones se han incrementado en los últimos días, entre conjeturas sobre la posibilidad de que la primera ministra, Theresa May, afronte un desafío a su liderazgo por parte de otros diputados de su formación, como el exministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson.

Johnson, antiguo alcalde de Londres, ha manifestado su rechazo al llamado plan de "Chequers", que May consensuó con sus ministros el pasado julio y por el que Londres apoyaría la creación de un área de libre comercio para bienes tras el "brexit", lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera con Irlanda.

Para Johnson y otros euroescépticos, ese proyecto es inaceptable porque estiman que el Reino Unido seguirá ligado al bloque europeo y eso hará más difícil negociar acuerdos comerciales con países de fuera del bloque de los 27.

Victory for Brussels is inevitable. In adopting Chequers, we have gone into battle waving the white flag... https://t.co/McnOmYcgbu