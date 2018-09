Tsipras: Grecia no repetirá los "errores" de la crisis económica

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, afirmó este martes que su país no repetirá los "errores" y comportamientos que provocaron la crisis económica helena, tras el fin del tercer programa de rescate el pasado 20 de agosto.

"La salida de Grecia del último programa de ajuste presupuestario no implica que nuestro país vuelva al pasado, todo lo contrario. Estamos decididos a no repetir los errores y el comportamiento que nos llevaron a esta crisis", declaró el político durante un debate celebrado en la sesión plenaria del Parlamento Europeo.

En cualquier caso, destacó la importancia de "ir corrigiendo paulatinamente injusticias y ofreciendo nuevas perspectivas" a la población griega.

"Vamos a seguir siempre en la senda del equilibrio presupuestario, planteando como prioridad la justicia, el crecimiento y la protección del trabajo", constató Tsipras, quien subrayó que Grecia ha pasado de ser "fuente de la crisis" a "parte de la solución para Europa".

Greece's success proves that we can overcome crises with solidarity and cooperation. Europe faces an existential threat. The economic, the refugee and the security crisis have revealed huge deficits and contradictions among the EU countries https://t.co/ukRudqCWlI #FutureofEurope — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) September 11, 2018

El mandatario heleno advirtió, igualmente, del auge de la extrema derecha en el Viejo Continente y responsabilizó de ello a la "gestión neoliberal".

"La gestión neoliberal de esta crisis es la que realmente alimenta el monstruo del chovinismo y del populismo de la extrema derecha. La extrema derecha ha pasado de ser aislada y criticada históricamente al primer frente de la actualidad", declaró.

De hecho, aseguró que la "agenda chovinista y racista" de la extrema derecha se está introduciendo "dentro del abanico político tradicional".

"Ahora la política esta dominada por el discurso xenófobo. Esto está generando nuevas tendencias en países clave para el futuro de Europa. Esta es la mayor amenaza de división para Europa", comentó, para después insistir en que el mayor riesgo para la Unión Europea (UE) es quien "lucha para derribarla".

The EU's failure to provide democratic & functional responses to modern challenges, will result in the triumph of chauvinism and the revival of nationalist antagonisms. It will transform Europe into a fragmented continent, without unity, consistency, and prospect. #FutureofEurope pic.twitter.com/k3Zpva2IxV — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) September 11, 2018

Dijo que durante la crisis económica el club comunitario no se ha hecho "más democrático" y criticó que las decisiones se tomen "detrás de las puertas cerradas de órganos atípicos, a espaldas de los ciudadanos, que están lejos de la Unión Europea".

Agregó que la gestión de la crisis ha incrementado las desigualdades sociales, las capas de la pobreza y "la inseguridad económica y el miedo".

Sobre la crisis de refugiados, indicó que "una parte importante" de los miembros de la UE "no abrazan sus principios fundacionales" y precisó que la ausencia de solidaridad "ha llevado a que vuelva la xenofobia" al Viejo Continente tras las "tragedias" del siglo XX.

"Grecia ha mostrado una humanidad y una protección del derecho internacional a la hora de acoger a los refugiados cuando otros países levantaban murallas. Grecia, tan castigada económicamente, resistió a estas tendencias", apuntó.

We must not let the EU crumble between neoliberalism & the far-right. We don't need less solidarity and more borders but a new social ontract for the cohesion and prosperity of our peoples. All progressive, democratic and pro-European forces have a duty to unite towards that end pic.twitter.com/rmDkSlzIid — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) September 11, 2018

En cuanto a las elecciones europeas de mayo de 2019, afirmó que será "el momento de derrotar el neoliberalismo y la extrema derecha".

Por Julio Gálvez (edición: Catalina Guerrero)

