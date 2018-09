Orbán avisa que no cederá al "chantaje" del Parlamento Europeo

Estrasburgo (EuroEFE).- El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, intervino este martes ante el pleno del Parlamento Europeo (PE) para defender a su país, asegurar que no tendrá en cuenta la opinión de la Eurocámara sobre el Estado de Derecho y la democracia en Hungría, y dejar claro que no piensa "ceder al chantaje".

Orbán intervino ante el pleno, en la víspera de la votación del PE sobre si pide iniciar un proceso sancionador contra Hungría por no respetar los valores fundamentales de la UE.

Ante la posibilidad de que el Parlamento Europeo decida proponer la activación del artículo 7 que implica dejar sin derecho a veto a Hungría de las grandes decisiones europeas, Orbán acusó a los eurodiputados de pretender "acallar" al pueblo húngaro y querer "dar lecciones de lo que le conviene o no le conviene".

