La directiva del copyright, a votación en el Parlamento Europeo

Estrasburgo (EFE).- La polémica ley europea del copyright, que en julio pasado fue rechazada por los eurodiputados para conseguir un texto que tuviera mayor consenso, será sometida de nuevo este miércoles a votación en el pleno de la Eurocámara que se celebra en Estrasburgo (Francia).

Más de doscientas enmiendas se han presentado para mejorar un texto que pretende poner al día los derechos de autor en la era de internet y que ha movilizado a los "lobby" de los gigantes tecnológicos, pero también a los consumidores para influir en la futura ley mediante numerosas iniciativas.

#Copyright in the digital age: follow the debate live after 4.45pm CET https://t.co/Lh7c9mP040 Parliament is voting tomorrow on the start of negotiations with member states. pic.twitter.com/Mnoase0NkE