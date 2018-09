La Eurocámara rechaza la vigilancia de contenidos en Internet en su nuevo "copyright"

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El pleno de la Eurocámara aprobó este miércoles un nuevo enfoque sobre los derechos de autor en internet que rechaza controlar de forma masiva las publicaciones en busca de obras protegidas, aunque las plataformas deberán encontrar la manera de seguir protegiendo las obras con "copyright", al tiempo que añade salvaguardias para proteger a las pequeñas empresas y la libertad de expresión.

MEPs have voted in favour of starting negotiations with member states to update #copyright laws for the digital age → Press release https://t.co/zV1ZCs9B85 pic.twitter.com/kPLc2VQKVc — European Parliament (@Europarl_EN) September 12, 2018

En el texto aprobado por la Eurocámara también se reafirma la exclusión para los contenidos como "meme" que se comparten en redes sociales.

Asimismo, se establece la necesidad de que las plataformas de internet abonen una tasa para garantizar que se da un pago justo a los creadores de contenido, algo parecido a la tasa Google en países como Alemania.

Un pago justo a los creadores de contenido

"Muchos de los cambios del Parlamento a la propuesta original de la Comisión Europea apuntan a garantizar que los artistas, especialmente los músicos, artistas y autores de guiones, así como los editores de noticias y periodistas, reciban un salario por su trabajo compartiendo plataformas como YouTube o Facebook y agregadores de noticias como Google News", precisó la Eurocámara en un comunicado.

Los eurodiputados establecieron sus prioridades para la puesta al día de la legislación de los derechos de autor tras haberse dado una tregua de dos meses para introducir enmiendas y por la presión de consumidores y grandes plataformas.

La posición del Parlamento endurece los planes propuestos por la Comisión para hacer que las plataformas en línea y los agregadores sean responsables de las infracciones de derechos de autor. Esto también se aplicaría a los fragmentos, donde solo se muestra una pequeña parte del texto de un editor de noticias.

En la práctica, esta responsabilidad requiere que estas partes paguen a los titulares de los derechos sobre el material protegido por derechos de autor que ponen a su disposición.

El texto del Parlamento también exige específicamente que los periodistas mismos, y no solo sus editoriales, se beneficien de la remuneración derivada de este requisito de responsabilidad.

Fair pay for artists and journalists online: Parliament has backed the beginning of negotiations with member states on new harmonised #copyright rules. What does this mean for our memes and how will it affect the internet? → https://t.co/OMsEYYusJb pic.twitter.com/CvRh9mNQpt — European Parliament (@Europarl_EN) September 12, 2018

Libertad de expresión

El texto aprobado incluye disposiciones para garantizar que la ley de derechos de autor se respete en línea sin obstaculizar la libertad de expresión que ha llegado a definir Internet. Por lo tanto, el mero intercambio de hipervínculos a los artículos, junto con "palabras individuales" para describirlos, estará libre de restricciones de derechos de autor.

Cualquier acción que tomen las plataformas para verificar que las cargas no violen las normas de "copyright" debe diseñarse de forma que se evite la captura de "obras que no sean infractoras". Además, se requerirá que estas plataformas establezcan sistemas de reparación rápida (operados por el personal de la plataforma, no por algoritmos) a través de los cuales se pueden presentar quejas cuando una carga se toma erróneamente.

Wikipedia y las plataformas de software de código abierto no se verán afectadas

El texto también especifica que la carga a las enciclopedias en línea de una manera no comercial, como Wikipedia, o las plataformas de software de código abierto, como GitHub, se excluirán automáticamente del requisito de cumplir con las normas de derechos de autor.

Mayores derechos de negociación para autores e intérpretes

El texto del Parlamento también refuerza los derechos de negociación de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes, permitiéndoles "reclamar" una remuneración adicional a la parte que explota sus derechos cuando la remuneración acordada originalmente es "desproporcionadamente" baja en comparación con los beneficios derivados.

El texto agrega que estos beneficios deberían incluir "ingresos indirectos". También autorizaría a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes a revocar o rescindir la exclusividad de una licencia de explotación para su trabajo si se considera que la parte que ostenta los derechos de explotación no ejerce este derecho.

El voto de este miércoles obtuvo de 438 sufragios a favor, 226 en contra y 39 abstenciones, de forma que volverá a debatirse en comisión parlamentaria para iniciar una negociación interinstitucional con la Comisión Europea y el Consejo de la UE. El pasado mes de julio el dossier fue rechazado por apenas 40 votos.

Un visto bueno de la Eurocámara que aplaudía la comisaria europea de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel.

I welcome today's @Europarl_EN adoption of their position on the #copyrightdirective and I will do my outmost to support the co-legislators to achieve a deal by the end of the year. @AxelVossMdEP @EU2018AT pic.twitter.com/9KawaPFdpr — Mariya Gabriel (@GabrielMariya) September 12, 2018

Gabriel se felicitó por que puedan empezar las negociaciones para "modernizar las reglas del copyright" y "poder introducir reformas tangibles tanto para los ciudadanos como a los periodistas, artistas e instituciones culturales y clarificar mejor cómo proteger los derechos de cada uno".

Por Lara Malvesí (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► La directiva del copyright, a votación en el Parlamento Europeo