Los euroescépticos presionan a May por su plan del "brexit"

Londres/Estrasburgo (EuroEFE).- Los eurodiputados conservadores euroescépticos aumentaron este miércoles la presión sobre la primera ministra británica, Theresa May, al proponer recurrir a tecnología ya existente para evitar una frontera visible en la isla de Irlanda tras el "brexit", el principal escollo de las negociaciones entre Londres y Bruselas.

En las actuales conversaciones sobre el "brexit", la líder conservadora ya ha presentado a la UE el plan "Chequers", que contempla la creación de un área de libre comercio para bienes después de la retirada británica en 2019, lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa.

Sin embargo, este programa -consensuado por el Gobierno en julio- ha sido rechazado por el ala más a la derecha del Partido Conservador porque estima que el Reino Unido seguirá ligado a la UE y hará difícil negociar acuerdos comerciales con otros países.

Ante el descontento del grupo euroescético "tory", cuyo claro exponente es el exministro de Exteriores Boris Johnson, estos diputados, reunidos en el Grupo Europeo de Investigación (ERG, siglas en inglés), dieron a conocer un documento alternativo para solucionar el espinoso asunto de la frontera irlandesa.

De acuerdo con su propuesta, el Reino Unido y la UE tendrían equivalencia de regulación para los productos agrícolas en la isla de Irlanda, lo que evitaría una frontera dura.

Las dos Irlandas mantendrían, además, una Zona Común de Bioseguridad, lo que facilitaría el libre movimiento de estos productos agrícolas a través de la frontera.

Los euroescépticos estiman que esta alternativa es viable porque los controles de aduana podrían hacerse en otro lugar que no sea en la frontera física entre ambos territorios.

Proponen que las declaraciones aduaneras adicionales se incorporen a las actuales sobre el Impuesto al Valor Añadido (IVA).

El actual comercio "está bien situado para establecer soluciones técnicas y procedimientos de aduana simplificados que ya están disponibles", señala el documento.

"La UE podrá mantener la integridad de su mercado interno sin montar una frontera dura (visible) a lo largo de la frontera con Irlanda del Norte", agrega el texto en respuesta a la insistencia de Bruselas de que haya una "barrera" para proteger el mercado único.

La solución presentada por el ERG despejará el camino para que el Reino Unido pueda "desarrollar una política comercial independiente", insistió el exministro del "brexit" David Davis, que forma parte de este grupo.

En opinión de los "rebeldes", su propuesta es "racional" y "pragmática" para ayudar a desbloquear las negociaciones, que avanzan con dificultades por el asunto de la frontera irlandesa.

La primera ministra ha insistido, sin embargo, en que "Chequers" es el único plan sobre la mesa que cumplirá con la voluntad de los británicos (que votaron en un referéndum en junio de 2016 a favor del "brexit") al tiempo que se evita una frontera dura en Irlanda.

En medio de estas presiones que afronta May para que cambie su plan del "brexit", varios diputados conservadores rebeldes se reunieron este martes para analizar cómo y cuándo desafiar el liderazgo de la jefa del Gobierno, revelaron los medios.

Unos cincuenta euroescépticos hablaron abiertamente en una reunión en Londres sobre cómo "jugar con las reglas" relativas al liderazgo de la formación a fin de expulsar a la primera ministra.

Para desafiar su cargo, el llamado Comité 1922, integrado por el grupo parlamentario de la formación, debe recibir cartas de los diputados -un mínimo de 48- expresando su intención de iniciar el proceso para elegir a un nuevo líder.

El diputado euroescéptico Jacob Rees-Mogg, a favor de que May continue pero no de su plan "Chequers"

Ante las conjeturas sobre este desafío a May, Rees Mogg, miembro del ERG, dejó claro hoy que él quiere mantener en el poder a la primera ministra, pero que el objetivo es que abandone el plan "Chequers".

"La política (sobre el brexit) necesita ser modificada", dijo Rees-Mogg, pero sostuvo que en lo relativo a otras cuestiones "respalda" a la actual líder.

Londres y Bruselas negocian el "brexit", pero hay incertidumbre sobre si ambas partes podrán ponerse de acuerdo en octubre, la fecha tope que se han fijado, si bien el negociador comunitario, Michel Barnier, dio a entender esta semana que podría haber pacto en seis u ocho semanas.

Juncker: ReinoUnido no puede elegir quedarse en partes del mercado único al abandonar la UE

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, recalcó que el Reino Unido no puede elegir en qué partes del mercado único puede permanecer tras abandonar la Unión Europea (UE) en marzo de 2019.



"Alguien que abandona la Unión no puede estar en la misma posición privilegiada de un Estado miembro. Si dejas la Unión, ya no formas parte del mercado único y desde luego tampoco de las partes que tú decidas", precisó el político luxemburgués durante su discurso del Estado de la Unión ante el pleno de la Eurocámara.

Juncker subrayó que la UE "siempre mostrará lealtad y solidaridad con Irlanda en lo relativo a la frontera" y que hay que encontrar "una solución creativa" que evite su reaparición en Irlanda del Norte, además de pedir al Gobierno británico que no abandone sus responsabilidades respecto al acuerdo de paz del Viernes Santo.

Según Juncker, el riesgo para la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte lo ha generado el "brexit" y no la Unión Europea.

En cualquier caso, reconoció que tras su salida de la UE, el Reino Unido no será un país tercero como otro cualquiera, sino "un vecino y socio muy cercano en términos políticos, económicos y de seguridad".

De hecho, admitió que, durante los últimos meses, cuando Bruselas necesitó unidad, el Reino Unido estuvo junto a la UE.

