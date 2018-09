Londres no pagará los 43.000 millones a la UE si no hay acuerdo

Londres (EuroEFE).- El Reino Unido no pagará la "factura del divorcio" con la Unión Europea (UE), estimada en unos 39.000 millones de libras (43.680 millones de euros), si no hay acuerdo con Bruselas, alerta el ministro británico del "brexit", Dominic Raab.

En un artículo publicado hoy en el "Daily Telegraph", Raab afirma que el Gobierno "no pagaría los términos del acuerdo financiero. No hay acuerdo sin un acuerdo entero".

La factura financiera había sido acordada a finales del año pasado en la primera parte de las negociaciones entre Londres y Bruselas sobre el "brexit" o salida británica de la UE, pero estas conversaciones continúan para alcanzar el acuerdo final.

No obstante, Raab insiste en que el Gobierno quiere un buen pacto, pero subraya que será necesario que la UE "iguale la ambición y el pragmatismo que nosotros hemos demostrado".

"Si eso no pasa, el Reino Unido podrá gestionar los desafíos resultantes de una falta de acuerdo", señala.

Sin acuerdo a seis meses del "brexit"

"Cuando faltan seis meses para que el Reino Unido salga de la Unión Europea (marzo de 2019), estamos acelerando los preparativos en caso de una falta de acuerdo a fin de que el Reino Unido siga prosperando, sin importar el resultado de las negociaciones", añade.

Pese a todo, el ministro del "brexit" puntualiza que llegar a un convenio será el "resultado más probable" de las negociaciones con el bloque europeo, al tiempo que defendió el llamado plan "Chequers" presentado a Bruselas por el Gobierno británico.

Another round of positive and constructive talks with ⁦ @MichelBarnier ⁩ - focused on the arrangements for future UK-EU dispute resolution, so that we can nurture a strong forward-looking partnership. pic.twitter.com/ilopMsiqQ3

Ese plan, consensuado por el Gobierno el pasado julio, contempla la creación de un área de libre comercio para bienes después de la retirada británica en 2019, lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa.

La primera ministra británica reúne este jueves a su gabinete para discutir cómo afrontar un escenario sin acuerdo.

Además, el Gobierno prevé publicar hoy una serie de documentos técnicos que detallarán sus planes en ámbitos como la telefonía y los estándares medioambientales en caso de que no haya convenio.

Today, the government sets out its second batch of Technical Notices with advice and guidance on the No Deal scenario, and Cabinet will review departmental plans. Our top priority is a good deal with the EU, but the UK will be ready for any eventuality.https://t.co/bRvPyhrAAF