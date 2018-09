Sánchez defiende ante Kurz una política global en inmigración

Madrid (EuroEFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este miércoles ante el canciller austríaco, Sebastian Kurz, que el reto migratorio sea considerado como una cuestión global que precisa de una respuesta europea basada en la solidaridad, la responsabilidad y la cooperación entre todos sus socios.

Sánchez se reunió con Kurz en el Palacio de la Moncloa con motivo de la gira europea que está realizando el jefe del Gobierno austríaco para preparar la cumbre informal de la UE que se celebrará en Salzburgo la próxima semana y que versará principalmente sobre el problema de la inmigración y el "brexit".

El Gobierno austríaco, que preside la UE durante el segundo semestre de este año, está formado por el Partido Popular de Kurz y los ultranacionalistas del FPÖ y defiende una restrictiva política de migración y asilo, con ideas como la creación de campos de refugiados en el norte de África y que los migrantes rescatados en el mar tratando de llegar a Europa sean devueltos a sus países.

Sánchez recalcó la necesidad de que exista una política común ante este problema y, según el Gobierno, ha coincidido con el canciller austríaco en que debe intensificarse el apoyo y cooperación con los países de origen y tránsito, en particular con Marruecos.

