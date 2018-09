Orbán se mantendrá firme frente a las críticas de la UE

Budapest (EuroEFE).- Las críticas de amplios sectores de la Unión Europea (UE) contra la deriva autoritaria de Hungría, a la que el Parlamento Europeo (PE) recomendó sancionar esta semana, no harán cambiar al controvertido primer ministro magiar, Viktor Orbán, según analistas.

La Eurocámara recomendó el miércoles con amplia mayoría a los Gobiernos de la UE iniciar el proceso de sanción contra Hungría por una serie de medidas y leyes que -en su opinión- violan los valores de la Unión.

Los eurodiputados mostraron así su preocupación por la independencia judicial, la corrupción, los derechos de las minorías, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, o la libertad religiosa en este país excomunista.

Demanda contra la decisión de la Eurocámara

Pero lejos de rectificar o acercarse a sus adversarios, incluyendo gran parte de sus propios correligionarios del Partido Popular Europeo (PPE), Orbán seguirá adelante con sus políticas y su Ejecutivo ya ha anunciado que presentará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una demanda contra el voto del Parlamento Europeo.

Lo anunció este jueves Gergely Gulyás, el ministro húngaro de Gobernación, quien precisó que Budapest defenderá que la votación no fue válida porque no se contabilizaron las abstenciones.

El informe de la ecologista Judith Sargentini, que critica la situación de la libertad de prensa, la falta de independencia del poder judicial, así como la discriminación de las minorías y el trato de los refugiados en Hungría, "no fue aprobado por la Eurocámara", defendió el ministro.

"El Parlamento Europeo ha ignorado las abstenciones, interpretando de una manera errónea sus propios reglamentos internos", subrayó.

Entre las "alternativas más probables" destacó que podrá pedir al TJUE "la anulación de la decisión" parlamentaria.

El honor de Hungría

Orbán sotiene que la UE está "insultando el honor de Hungría" y castigando el país por querer mantener sus valores europeos y cristianos.

"En cuanto a la política interna, el discurso (de Orbán) podría incluso ser más 'histérico' ahora", opina Péter Krekó, director del Instituto Political Capital de Budapest, uno de los analistas políticos independientes más prestigiosos de Hungría.

"Orbán no esquivará el conflicto, ya que es muy poco probable que se suspenda el derecho de voto de Hungría en las instituciones europeas", agrega el experto en declaraciones a Efe, en alusión al esperado apoyo que Hungría recibirá de Polonia, otro país enfrentado a la UE por sus políticas.

Para Krekó está claro que "Hungría y Polonia se defenderán mutuamente, mientras que los otros países de la región (la República Checa y Eslovaquia) podrían temer que los próximos podrían ser ellos".

Más madera contra la inmigración

Es más, agrega el analista, todo esto "podría funcionar como un combustible en la retórica, que servirá a Orbán para movilizar a sus votantes de cara a las elecciones europeas (mayo de 2019), con el argumento de que se trata de una gran lucha contra las elites antihúngaras y favorables a la inmigración".

En ese sentido argumenta también el columnista Szilárd István Pap, del portal de noticias afín a la oposición "Mérce", quien asegura que el proceso iniciado en Estrasburgo "no hará colapsar el (partido gobernante húngaro) Fidesz, ni tampoco hará caer a Orbán".

La votación del PE podría funcionar como base "para empezar a hablar de cuáles son los valores europeos en los que se puede fundamentar la lucha contra la extrema derecha europea", asegura Pap.

El Fidesz, que aún forma parte del PPE, ganó las elecciones generales en Hungría este año con un discurso claramente antimigratorio y en defensa de la cultura cristiana y europea.

En ese sentido, Orbán aseguró esta semana sobre la amenaza de sanciones de la UE que es "el primer caso en la historia que una comunidad condena a sus propios defensores de fronteras".

En 2015, Hungría selló su frontera meridional con Serbia ante la llegada de cientos de miles de refugiados de los conflictos de Oriente Medio, ampliando luego esa barrera física con una serie de leyes que criminalizan la entrada no autorizada al país y la ayuda de ONG a inmigrantes irregulares.

Hacia la ruptura con el PPE

Según explica Krekó, la votación en la Eurocámara tendrá más consecuencias políticas que legales.

El hecho de que muchos eurodiputados del PPE hayan votado en contra de Hungría sirve "para advertir a Orbán y a otros políticos antiliberales (checos, eslovacos, italianos y otros) de que existen límites políticos".

