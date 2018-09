El luxemburgués Asselborn estalla contra la "retórica fascista" de Salvini

Roma (EuroEFE).- El rifirrafe que estalló el pasado viernes entre el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y el titular de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, a cuenta de los inmigrantes ilegales que llegan a Europa continúa en las redes sociales.

Salvini y Asselborn escenificar un duro choque verbal durante una conferencia ministerial con representantes europeos y africanos sobre política migratoria celebrada en Viena el pasado viernes.

Salvini criticó que su colega luxemburgués hubiera dicho que Europa necesita inmigrantes ante el envejecimiento de su población: él prefería trabajar para que los jóvenes italianos y europeas vuelvan a tener hijos en lugar de tener "esclavos africanos" y "recoger a lo mejor de la juventud africana para reemplazar a los jóvenes europeos".

"Cuide su dinero para ayudar a darle de comer a sus hijos", le espetó el ministro luxemburgués tras recordarle que en su país viven muchos italianos que llegaron allí por razones económicas.

Salvini le respondió diciendo en tono jocoso que mientras Luxemburgo quiere más inmigrantes él prefiere "ayudar a los italianos a hacer más hijos".

Ante ese ataque verbal, Asselborn se sacó frustrado los auriculares para la traducción simultánea y dijo: "y una mierda".

La escena fue grabada por un colaborador de Salvini, quien la publicó en su página de Facebook, en una práctica inédita en este tipo de reuniones a puerta cerrada.

Este encontronazo fue ejemplar para la falta de entendimiento entre los socios comunitarios a la hora de enfrentar la migración, pero también del cansancio de muchos líderes europeos respecto a la retórica ultraderechista y radical de Salvini.

El domingo, la gresca continúó en las redes sociales, después de que Asselborn criticara a Salvini en declaraciones al diario alemán Spiegel, donde afirmó hoy que el ministro ultraderechista italiano "emplea métodos y tonos del fascismo de los años 30".

Ma dico io, che problemi hanno in #Lussemburgo?!?

Nessun fascismo, soltanto rispetto delle regole.

Se gli piacciono tanto gli immigrati che li accolga tutti in Lussemburgo, in Italia ne abbiamo già accolti anche troppi.

Buona domenica a tutti, cin cin pic.twitter.com/psx29NTPpa