Los "costes significativos" si el Reino Unido deja la UE sin acuerdo

Londres (EuroEFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) avisó este lunes de que habrá "costes significativos" para la economía del Reino Unido y "en menor medida" para los países de la Unión Europea (UE) si este país deja el bloque comunitario sin un acuerdo bilateral.

Al presentar un infome en Londres, la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, advirtió de que quedan "puntos clave" por resolver para que el Reino Unido y la UE consigan un acuerdo de "brexit", lo que reduciría el impacto económico para ambas partes.

IMF publishes the preliminary conclusions of our annual review of the UK economy, the Article IV consultation. https://t.co/9IsXtGhdG8 — IMF (@IMFNews) September 17, 2018

El FMI sostiene que, aún con un buen acuerdo de salida con un pacto comercial "para bienes y algunos servicios", este país tendría un crecimiento económico "moderado" en los próximos años, con un 1,5 % previsto para 2018 y 2019.

Largarde subrayó que estas proyecciones "asumen un consenso a tiempo con la UE sobre un acuerdo de libre comercio amplio, y un posterior proceso de 'brexit' relativamente ordenado".

Hammond reconoce que al Reino Unido le interesa "una relación estrecha y duradera"

En una comparecencia conjunta, el ministro británico de Economía, el conservador Philip Hammond, reconoció que, al dejar la UE, este país debe asegurarse "una asociación estrecha y duradera" con los Veintisiete.

Además, debe tener en cuenta "las advertencias del FMI y otros sobre el coste significativo que no alcanzar un acuerdo con la UE conllevaría para el empleo y la prosperidad británicos".

En su informe periódico sobre las perspectivas económicas del Reino Unido, el FMI señala que "todos los escenarios del 'brexit" o salida británica del club comunitario reportarán "costes", pero un hipotético "no acuerdo" representaría "el peor resultado".

Aunque un eventual pacto comercial podría reducir el perjuicio económico, "es improbable que traiga suficientes beneficios para contrarrestar los costes" de dejar el bloque, se indica en el documento.

El Fondo insta al Reino Unido a preparar medidas para "salvaguardar la estabilidad financiera y monetaria" en caso de que se produzca un "brexit" caótico, y prever un posible desplome de la libra y otros activos.

El informe advierte de que este país aún afronta "una enorme tarea" de cara a su salida de la UE y considera "improbable" que la haya completado el 29 de marzo de 2019, cuando oficialmente dejará el bloque.

This morning I welcomed @lagarde to the Treasury for the IMF article IV Press Conference – their annual assessment of our economy.



My full remarks here: https://t.co/kd5J1YeUkf pic.twitter.com/ldyHVNwGdV — Philip Hammond (@PhilipHammondUK) September 17, 2018

El plan de May o nada

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha insistido en que hay por delante dos únicas opciones ante el "brexit": su plan conocido como "Chequers" o ningún acuerdo con la Unión Europea (UE).

We have released a batch of Technical Notices covering maritime, driving and vehicle manufacturing to ensure we are prepared for the unlikely event of a no deal #Brexit



More to follow: https://t.co/f2lhhZx723 pic.twitter.com/JP0vpseutj — Dept for Transport (@transportgovuk) September 13, 2018

La "premier" ha subrayado que si el Parlamento británico no aprueba su plan antes del 29 de marzo de 2019, fecha de la retirada británica del bloque europeo, entonces "creo que la alternativa a ello es que no tendremos un acuerdo", ha afirmado May en una entrevista con el programa "Panorama" de la cadena BBC, que será emitido en la noche de este lunes y adelantada a los medios.

El plan "Chequers" contempla crear un área de libre comercio para bienes después del "brexit", lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa, pero los diputados conservadores más euroescépticos, entre ellos el exministro de Exteriores Boris Johnson, lo rechazan.

Estos parlamentarios se oponen porque estiman que el Reino Unido estaría ligado a los otros 27 y haría difícil negociar acuerdos comerciales con países fuera del bloque europeo.

Estos euroescépticos proponen recurrir a tecnología ya existente para evitar una frontera visible.

En su entrevista, algunos de cuyos extractos ya fueron adelantados el domingo, May puntualiza que es necesario un "movimiento de mercancías libre de fricciones", sin aduana o controles reguladores entre el Reino Unido y la UE en la isla de Irlanda a fin de no tener una frontera dura.

El objetivo del Reino Unido es evitar una frontera visible entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte para no perjudicar el proceso de paz norirlandés.

Según May, cualquier sistema de control es "una frontera dura (visible) (...) uno no resuelve el problema de la frontera dura colocándola 20 kilómetros dentro de Irlanda".

Sin embargo, Johnson volvió a criticar el plan de May desde las páginas del diario "The Daily Telegraph" al afirmar que el fracaso del Gobierno en resolver el asunto irlandés ha llevado a una "abominación constitucional" puesto que, "por primera vez desde 1066 (la conquista normanda de Inglaterra), nuestros líderes consienten deliberadamente a una autoridad extranjera".

Johnson agregó que "Chequers" implica que el país "permanece efectivamente en la unión aduanera y gran parte del mercado único".

El periódico "The Times" informa este lunes de que la UE parece estar dispuesta a aceptar una frontera irlandesa "sin fricciones".

Al parecer, según ese rotativo, el negociador comunitario, Michel Barnier, trabaja en un nuevo plan para utilizar tecnología que permitiría minimizar los controles aduaneros.

Un país dividido

Por otro lado, la emisora Radio 5 Live de la BBC divulgó una consulta que sugiere que el Reino Unido está aún dividido sobre si el "brexit" será positivo o no para el país.

De acuerdo con ese sondeo, hecho por la firma ComRes, el 50% de los encuestados considera que el impacto será positivo frente al 41% que estima que será negativo, mientras que el resto no contestó.

ComRes entrevistó a 1.003 adultos por teléfono entre el 6 y el 9 de septiembre.

Hace unos días, los medios revelaron que varios diputados conservadores euroescépticos, contrarios al plan de May del "brexit", se reunieron para analizar cómo y cuándo desafiar el liderazgo de la "premier", según revelaron los medios.

Hay gran incertidumbre sobre si Londres y Bruselas podrán ponerse de acuerdo en octubre, la fecha meta que se han fijado, si bien el negociador comunitario dio a entender en los últimos días que podría haber pacto en seis u ocho semanas.

El alcalde de Londres pide un segundo referéndum sobre el "brexit"

En este contexto, el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, pidió la convocatoria de un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



Cuando faltan seis meses para el divorcio, el Reino Unido afronta dos opciones, un "mal acuerdo" o "ningún acuerdo", afirmó el alcalde en un artículo publicado en el diario The Observer.

En su opinión, el debate actual está centrado en las ambiciones políticas del exministro de Exteriores Boris Johnson, en vez de hablar sobre la importancia de concretar un pacto con la UE.

En los últimos días, los medios revelaron que varios diputados conservadores euroescépticos se reunieron en Londres para estudiar cómo desafiar el liderazgo de la primera ministra británica, Theresa May, por oponerse a su propuesta de "brexit" suave contenida en el conocido como plan "Chequers".

Esta propuesta contempla crear un área de libre comercio para bienes después del "brexit", lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa, algo que los euroescépticos rechazan por considerar que el Reino Unido seguiría ligado al bloque europeo y haría difícil negociar con países fuera de la UE.

El alcalde de Londres admitió que no imaginaba pedir la convocatoria de un segundo referéndum, pero que está cada vez más alarmado por la "caótica" situación de las negociaciones con Bruselas, rodeadas de "confusión y un punto muerto".

Es por ello, agregó el político laborista, que es necesario "un voto de la población sobre cualquier acuerdo del 'brexit' alcanzado por el Gobierno, o una votación en caso de que no haya acuerdo del 'brexit', junto con la opción de permanecer en la UE".



