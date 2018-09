El comisario Maros Sefcovic, candidato a presidir la Comisión Europea

Bruselas (EuroEFE).- El comisario de Energía y vicepresidente de la Comisión Europea (CE), el eslovaco Maros Sefcovic, anunció este lunes formalmente su candidatura a la presidencia del Ejecutivo comunitario tras las elecciones a la Eurocámara de mayo de 2019.

En una declaración en el Parlamento Europeo (PE), Sefcovic dijo contar con el apoyo de nueve socios del Partido Socialista Europeo (PES).

I want to be in the lead and energize our collective efforts within the @PES_PSE family to push forward convincing, inspiring solutions for the people of Europe. My vision is clear: Our Europe must have everyone's back. My full speech pic.twitter.com/IVtiDbmk96