España usará el "brexit" para lograr cosas positivas en la comarca de Gibraltar

Madrid/Londres (EuroEFE).- España utilizará la negociación del "brexit" y el futuro estatus de Gibraltar, colonia británica en el sur de España, para obtener "las cosas más positivas posibles" para los españoles de la comarca limítrofe, conocida como Campo de Gibraltar, dijo este lunes el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

El responsable de Exteriores español se reunió con el negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el "brexit" -la salida del Reino Unido de la UE-, Michel Barnier, quien también mantiene un encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

In Madrid today, cordial meeting with @sanchezcastejon to prepare for #Brexit #Salzburgsummit18. A deal with #UK is possible if integrity of Single Market is preserved. Full support for Spain in its negotiations w/ UK on #Gibraltar, which need to conclude asap. pic.twitter.com/lEhR65DSdK