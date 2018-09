Los ecologistas europeos anuncian sus aspirantes a la Comisión Europea

Bruselas (EuroEFE).- El Partido ecologista europeo desveló este lunes quiénes son sus cuatro nominados para convertirse en candidato verde a la presidencia de la Comisión Europea (CE), anunció la formación en un comunicado.

Se trata de Ska Keller (Alemania), quien ya fue aspirante en 2014; Bas Eickhout (Holanda), Atanas Schmidt (Bulgaria) y Petra de Sutter (Bélgica), que deberán conseguir el aval de cinco partidos verdes europeos antes del 28 de septiembre para pasar a la siguiente fase.

